Вячеслав Платон требует перевести на русский язык почти 1000 страниц собственного уголовного дела

Судебная инстанция, рассмотрела на сегодняшнем заседании заявление стороны защиты Вячеслава Платона и предоставила ему возможность ознакомиться с собственным уголовным делом. Несмотря на это, адвокат Платона, Эдуард Руденко заявляет о том, что решение суда не будет выполнено, ввиду того, что его подзащитный Вячеслав Платон нуждается в переводчики, а объем самого уголовного дела весьма значителен.

„Суд частично удовлетворил обращение стороны защиты, посредством которого мы запросили приостановления уголовного дела, для ознакомления Вячеслава Платона с его материалами… У нас в распоряжении имеются всего два дня, до 20 июня, когда пройдет следующее судебное заседание по данному делу»,- заявил представитель стороны защиты.

Руденко подчеркнул, что следственные органы предоставили его подзащитному лишь примерно 100-120 страниц и почти 1000 насчитывающих его уголовное дело. Он заявил, что на следующем заседании обязательно потребует нового переноса слушаний.

Вячеслав Платон был объявлен в международный розыск 25 июля прошлого года, а на его имя был выписан международный ордер на арест, сроком на 30 суток. В этот же день, «Рейдер Номер1 СНГ» был задержан украинскими властями в Киеве и выдан молдавским правоохранительным органам.

Ордер на арест Вячеслава Платона был выписан молдавскими властями после того как прокурорами были произведены обыски и изъятия документов из архивов нескольких молдавских банков и фирм, а также на квартирах нескольких граждан. Данные меры были предприняты в ходе изучения материалов дела, связанного с банковской кражей века. По мнению следователей, указанное дело имеет точки соприкосновения с другим делом, связанным с отмывание 20 миллиардов российских долларов, посредством одного из молдавских коммерческих банков.