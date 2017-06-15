15 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Вячеслав Платон требует перевести на русский язык почти 1000 страниц собственного уголовного дела
15.06.2017

Судебная инстанция, рассмотрела на сегодняшнем заседании заявление стороны защиты Вячеслава Платона и предоставила ему возможность ознакомиться с собственным уголовным делом. Несмотря на это, адвокат Платона, Эдуард Руденко заявляет о том, что решение суда не будет выполнено, ввиду того, что его подзащитный Вячеслав Платон нуждается в переводчики, а объем самого уголовного дела весьма значителен.

    „Суд частично удовлетворил обращение стороны защиты, посредством которого мы запросили приостановления уголовного дела, для ознакомления Вячеслава Платона с его материалами… У нас в распоряжении имеются всего два дня, до 20 июня, когда пройдет следующее судебное заседание по данному делу»,- заявил представитель стороны защиты.

Руденко подчеркнул, что следственные органы предоставили его подзащитному лишь примерно 100-120 страниц и почти 1000 насчитывающих его уголовное дело. Он заявил, что на следующем заседании обязательно потребует нового переноса слушаний.

Вячеслав Платон был объявлен в международный розыск 25 июля прошлого года, а на его имя был выписан международный ордер на арест, сроком на 30 суток. В этот же день, «Рейдер Номер1 СНГ» был задержан украинскими властями в Киеве и выдан молдавским правоохранительным органам.

Ордер на арест Вячеслава Платона был выписан молдавскими властями после того как прокурорами были произведены обыски и изъятия документов из архивов нескольких молдавских банков и фирм, а также на квартирах нескольких граждан. Данные меры были предприняты в ходе изучения материалов дела, связанного с банковской кражей века. По мнению следователей, указанное дело имеет точки соприкосновения с другим делом, связанным с отмывание 20 миллиардов российских долларов, посредством одного из молдавских коммерческих банков.


 
Количество просмотров:
28
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.