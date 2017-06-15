ПСРМ хочет получить «голову» Киртоакэ в один день с референдумом Додона

Партия социалистов (ПСРМ) надеется, что местный референдум по отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ пройдет в один день с республиканским референдумом, который, по словам президента РМ Игоря Додона, должен пройти 24 сентября. Об этом председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан заявил сегодня на брифинге.

По словам социалиста, на следующей неделе начнется заверение подписей — их передадут в мэрии населенных пунктов, входящих в состав муниципия Кишинев. Затем их передадут на проверку в суд.

«Мы приложим все силы, чтобы референдум состоялся в один день с национальным по двум причинам: для того, чтобы все произошло как можно скорее и для того, чтобы сэкономить финансовые средства. Это означает, что мы планируем провести референдум 24 сентября. Учитывая результаты внутренних опросов, мы абсолютно уверены, что если референдум состоится, то он будет успешным», — сказал он.

Чебан отметил, что около 70% опрошенных сказали, что поддержали бы отставку Дорина Киртоакэ; 87% респондентов недовольны ситуацией в Кишиневе.

Социалист добавил, что «было бы хорошо», чтобы новые местные выборы в столице прошли до конца 2017 года.

«Кишиневцы должны выбрать мэра в соответствии со своими ожиданиями и не позднее 2017 года. У нас не должно быть задержек с утверждением муниципального бюджета и других других важных дел», — сказал он.

Напомним, 11 мая суд столичного сектора Буюканы передал подписные листы и удостоверения членам инициативной группы по сбору подписей за проведение референдума об отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. В группу вошли 460 человек.

К вечеру 28 мая было собрано почти 66 тысяч подписей, в то время как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила минимальный порог на уровне 64 411 подписей.

Собранные подписи будут представлены в суде сектора Центр. В течение 15 дней инстанция их проверит. Затем документы будут переданы в МСК, где вопрос организации референдума будет поставлена на голосование. Это решение должны поддержать большинство советников (26 из 51). Затем решение Мунсовета представят в ЦИК, а Центризбирком, в свою очередь, назовет дату проведения плебисцита и сформирует избирательные округи.

Согласно Кодексу о выборах, чтобы отправить мэра в отставку посредством местного референдума, необходимо, чтобы «За» отставку проголосовало то число граждан, которое будет равно или выше того количества горожан, которые поддержали Киртоакэ на выборах. Одновременно, это число должно составлять больше половины участников референдума.

28 апреля президент РМ Игорь Додон подписал указ об организации республиканского консультативного референдума, на который планируется вынести четыре вопроса:

1. Вы поддерживаете отмену «Закона о миллиарде»?

2. Вы поддерживаете расширение полномочий президента, чтобы он мог распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы?

3. Вы поддерживаете сокращение количества депутатов со 101 до 71?

4. Вы поддерживаете изучение в школах предмета «Истории Молдовы»?

Организация референдума, по оценкам ЦИКа, обойдется в 75 миллионов леев.