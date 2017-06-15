Ренатко вновь «берет на понт, гоняет воздух» и хочет «вальсом проскочить» ...

Глава Национального Центрального Бюро Интерпола в Республике Молдова, Виорел Тентиу заверяет, что Ренато Усатый продолжает числиться в международном розыске. Данное заявление было сделано для нашего портала после того как глава муниципальной администрации Бэлць Ренато Усатый опубликовал так называемый документ, согласно которому подтверждается что 6 июня 2017 года его фамилия более не фигурирует в списках разыскиваемых международным полицейским агентством лиц. Более того, Виорел Тентю настаивает, что посредством собственного поста, Усатый фактически подтверждает то, что он столь настойчиво отвергал все последнее время – факт собственного розыска ИНТЕРПОЛОМ.

Одновременно глава молдавского отделения Интерпола заявил что проинформирует сотрудников центрального офиса агентства в Лионе о появившейся в прессе информации, потому как так называемое решение на которое ссылается Усатый принято ими. Более того, он подчеркивает, что даже так называемый документ, опубликованный Усатым, не подтверждает отмену его международного розыска, а лишь блокировку доступа к базе данных.

«Все что я могу Вам сказать, это то, что он и далее находится в международном розыске. Самое интересное то, что посредством собственных высказываний он невольно подтверждает факт, столь уверенно отвергавшийся им лично все это время – я имею ввиду нахождение его фамилии в списках разыскиваемых Интерполом лиц. Если же Вас интересует лишь подлинность опубликованного Усатым документа, скажу прямо, я не могу подтвердить его подлинность, однако, кроме этого, в нем не говорится о приотсановлении или прекращении процесса розыска, а лишь то, что доступ к базе его данных был заблокирован», - заявил Виорел Тентиу.

Лидер оппозиционной политической партии «Наша Партия» Ренато Усатый написал сегодня на собственной страничке в ФБ, что его фамилия более не фигурирует в списках разыскиваемых ИНТЕРПОЛОМ лиц, прикрепив копию некоего документа, в соответствии с которым его розыск был прекращен.

"Мой международный розыск по линии Интерпола прекращен. Сила в правде!!! Лучше быть честным и битым, чем врунишкой и сытым!!!»,- написал Ренато Усатый, находясь в Москве. "Начиная с 6 июня я могу перемещаться в любое направление, за исключением Республики Молдова, потому что там имеется товарищ Кавкалюк, товарищ Бусуйок и вся упомянутая мной клиентура из документального фильма, который Вы все видели», - добавил лидер «НП».

Лидер «Нашей Партии» добавил, что был, проинформировал сотрудниками центрального офиса Интерпола о том, что Виталие Пырлог, смещен с поста председателя комиссии по контролю над файлами по делу Ренато Усатого, и что его доступ к базе данных, связанных с именем Ренато Усатого заблокирован.

„ Здесь мы имеем дело с конфликтом интересов. Начиная с того момента, когда Пырлог – бывший министр юстиции, адвокат, лицо приближенное к фигуре Плахотнюка, разве захочется ему занимать должность председателя комиссии, для того чтобы голосовать, преследуется или не преследуется Усатый по политическим мотивам, они мне сказали, что выдворяют Пырлога из этой комиссии, которая расследует мое дело. Уже это стало первым положительным сигналом»- заявил Р. Усатый.

По мнению политика, заявление, на основании которого было принято решение Интерпола о прекращении розыска, было отправлено 29 мая, а в просьбе были представлены «доказательства того, что секретные данные, находящиеся в базе данных Интерпола продаются местным офисом организации.

Считаем необходимым уточнить, что сегодняшнее заявление Ренато Усатого является точной копией его ноябрьского заявления прошлого года, когда Усатый пытался всех уверить что вообще не находился в розыске по линии Интерпола. И на тот раз Виорел Тентиу опроверг информацию, согласно которой Интерпол удалил его данные из списка лиц находящихся в международном розыске. Подобное заявление сделал и для нашего портала и глава ГИП Александру Пынзарь.

В ответ на это Ренато Усатый заявил на тот момент, что факты объявления его персоны органами РМ в международный розыск, ничего не значат, потому что Интерпол отказал им включить его данные в списки лиц, в отношении которых был выписан международный мандат на розыск.

В пику его последней декларации мы имеем полное право на констатацию того, что начиная с момента его объявления международный розыск, Усатый ни разу не покидал территорию Российской Федерации.