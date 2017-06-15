Илан Шор узнает свой приговор на следующей неделе // Прокурор Бэйешу: мы работаем в активном режиме

Сотрудник антикоррупционного ведомства Андрей Бэйешу заявил, что судебные заседания по делу Илана Шора пройдут сегодня, в пятницу и в понедельник, таким образом, чтобы успеть провести их и вынести решение по этому делу до истечения срока действия его ареста.

Сегодняшнее заседание было перенесено во второй раз, судьями Кишиневского суда сектора Буюкань, по просьбе стороны защиты Илана Шора. Что касается принятия к заслушиванию свидетелей, в количестве 6 человек, из списка 20 потребованных адвокатами, то по этому вопросу мнение члены государственного обвинения заявили, что ограничили список свидетелей ввиду отсутствия внятной аргументации их роли и новых деталей, которые они якобы могут предоставить суду по этому делу.

„Адвокаты защиты обратились с просьбой отложить заседание, которую они объяснили невозможностью обеспечения присутствия свидетелей. Заседание намечено и на завтра, и на понедельник, таким образом, мы работаем в активном режиме. Мы надеемся успеть получить решение по данному вопросу до 22 июня»,- заявил прокурор, курирующий данное дело, Андрей Бэешу.

Следует уточнить, что на данном этапе свидетели суда выслушивают свидетелей защиты по делу, по которому Илан Шор обвиняется в получении, посредством обмана, более 5 миллиардов леев из Банка де Экономий, в 2014 году, которые он отмыл посредством десятков офшорных компаний. Данная сумма фигурирует и в докладе международной компании «Кролл».

Илан Шор был задержан 22 июня 2016 года, а в следующий четверг исполнится ровно один год, с того момента, когда он находится под домашним арестом. Согласно национальному законодательству, срок рассмотрения судебной инстанцией дела, с одновременным содержанием обвиняемого под арестом, со дня получения документов в делопроизводство, и до вынесения судебного решения не может превышать срока в 12 месяцев, в случае, если подсудимый обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусмотрено максимально возможное наказание – 25 лет тюремного заключения, или пожизненное заключение. В противном случае арестант имеет полное право на освобождение.