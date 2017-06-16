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Происшествия
Двое мужчин сутки насиловали парня в гостинице Кишинева
16.06.2017

Сотрудники полиции задержали двух парней, которые подозреваются в изнасиловании, на 72 часа.

По предварительным данным, молодые люди обманным путем заманили потерпевшего в гостиницу на Буюканах, где издевались над ним почти сутки, после чего отправили его за спиртным и едой. Молодой человек воспользовался случаем и пошёл в полицию.

Как сообщает сам пострадавший, он познакомился с насильниками в столичном парке 13 июня.

Один из подозреваемых уроженец Шолданештского района, ему 19 лет, второй из коммуны Грэтиешть, ему 27. Если суд признает их вину, мужчинам грозит 12 лет тюрьмы.


 
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