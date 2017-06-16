Двое мужчин сутки насиловали парня в гостинице Кишинева

|
|
...
|
Происшествия
Сотрудники полиции задержали двух парней, которые подозреваются в изнасиловании, на 72 часа.
По предварительным данным, молодые люди обманным путем заманили потерпевшего в гостиницу на Буюканах, где издевались над ним почти сутки, после чего отправили его за спиртным и едой. Молодой человек воспользовался случаем и пошёл в полицию.
Как сообщает сам пострадавший, он познакомился с насильниками в столичном парке 13 июня.
Один из подозреваемых уроженец Шолданештского района, ему 19 лет, второй из коммуны Грэтиешть, ему 27. Если суд признает их вину, мужчинам грозит 12 лет тюрьмы.
Обсуждение новости
|