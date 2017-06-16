Илиан Кашу: Молдова может стать Северной Кореей Европы

Владимир Плахотнюк и Игорь Додон представляют собой опасный тандем, который может превратить Молдову в Северную Корею Европы. Об этом заявил вице-председатель ППНП Илиан Кашу в ходе передачи „Important” на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

„Не могу сказать, кто из них более опасен. Они образуют единое целое, представляющее угрозу для демократии и самого существования государства. Установлен диктаторский режим”, - заявил один из лидеров ППНП.

По словам Илиана Кашу, Владимир Плахотнюк, который контролирует государственные учреждения, развязал беспрецедентные преследования активистов ППНП, а самая активная охота идёт на Ренато Усатого, потому что лидер ДПМ „не может конкурировать с ним законными методами”. „Ренато Усатый очень страдает из-за того, что не может сейчас приехать в Молдову. Он – человек, который действительно влюблён в эту страну. Но я думаю, что эта ситуация не продлится долго. В своё время пали и гораздо более прочные диктаторские режимы. Рухнет и этот, подобно крепости из песка”, - убеждён Кашу.

В ходе передачи вице-председатель ППНП заявил, что он сам и партия, которую он представляет, проголосуют за отставку Игоря Додона, если такой референдум будет инициирован. Кашу также сообщил, что он готов проголосовать и за отставку Дорина Киртоакэ, но не уверен в том, что соответствующий референдум состоится.