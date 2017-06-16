Серджиу Чокля: В ближайшее время мы приступим к возврату денег, украденных из банковской системы

Группа экспертов компании Kroll должна прибыть в Молдову, чтобы обсудить стратегию возврата денег, которые были украдены из молдавской банковской системы. Об этом в эфире передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1 сообщил глава Национального банка Молдовы Серджиу Чокля, передаёт IPN.

„Возврат денег не входит в нашу компетенцию. Для этого есть уполномоченные учреждения. Мы предоставим информацию о зарубежных счетах, на которые поступили украденные деньги, подготовим документы, чтобы направить их в те юрисдикции, где оказались эти деньги. А в конце лета – начале осени мы приступим к возврату денег”, - пояснил Чокля.

Глава НБМ сообщил, что второй отчёт Kroll не будет обнародован, такая просьба поступила и от экспертов компании Kroll: „Эксперты Kroll рекомендовали нам не публиковать отчёт до тех пор, пока не будут выявлены все счета, на которые поступили украденные деньги”.

Серджиу Чокля рассказал о том, что в текущем году Национальный банк Молдовы разработает „конституцию” банковской системы, которая станет основой для управления рисками: „Республика Молдова является единственной страной в Европе, где надзор за банковскими рисками находится на уровне 80-х годов. Мы должны привести эти механизмы, эти банки в движение, чтобы они обеспечивали экономику здоровыми кредитами”.

Серджиу Чокля также сообщил, что Нацбанк решил прибегнуть к процедуре отчуждения трёх банков, находящихся под его особым надзором – „Moldova Agroindbank”, „Moldindconbank” и „Victoriabank”. „Мы ждём инвесторов. Впервые в Республике Молдова будет произведена замена проблемных акционеров в банках”, - рассказал чиновник.

Как сообщил Чокля, в ближайшее время НБМ инициирует процедуру аудита коммерческих банков для выявления кредитов, выданных аффилированным лицам или компаниям.