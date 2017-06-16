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Спорт
Теннисная сборная Молдовы одержала новую победу на Кубке Федерации
16.06.2017

Женская сборная Молдовы по теннису победила Алжир со счётом 3:0 во втором матче в рамках третьей группы Евро-африканской зоны Кубка Федерации-2017, передаёт IPN.

Первый матч продлился почти 3 часа. Габриела Порубин с большим трудом одолела 16-летнюю Линду Бенкаддур – 7:6, 6:7, 6:4. Затем Александра Перпер взяла верх над Амирой Бенаисса – 6:3, 6:4. В парном разряде Александра Перпер и Виталия Стамат легко выиграли у пары Амира Бенаисса / Фатима Зохра Букеззи – 6:1, 6:3.

Сегодня, 16 июня, Молдова встретится с Марокко, а победитель дуэли выйдет в полуфинал. Как и Молдова, сборная Марокко с тем же счётом 3:0 победила соперниц из Алжира и Мозамбика. В субботу пройдут полуфиналы, и только два их победителя получат путёвки во вторую группу Евро-африканской зоны турнира.


 
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