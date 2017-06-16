С «покойником» по Европе

Один мой друг рассказал мне историю, которая очень тронула меня. Она о старике, который прожив долгую жизнь, и воспитав семерых детей, умер, и его некому было похоронить.

Покойного старика возили по всей деревне, по домам его детей, и ни один из них не захотел хоронить отца, перекладывая эту ответственность на остальных братьев и сестер. В итоге, покойника отвезли в его старый дом, и соседи, скинувшись деньгами, сделали все необходимые обряды. И кстати, ни один из детей не явился на похороны.

Рассказывая мне эту историю, мой друг неоднократно повторил выражение «ходили с покойником по деревне, от дома к дому». Не знаю почему, но это выражение надолго застряло в моей памяти. И оно снова пришло мне на ум в момент, когда я увидел отчаянные попытки некоторых оживить политического «покойника» Юрия Лянкэ. Я не имею ничего против Юрия Лянкэ, кроме того, что он стал большим разочарованием для сотен тысяч граждан, которые ему верили. Слишком поздно я и все эти люди поняли, что он и близко не является тем, кем казался. Повторяю: я не имею ничего против этого человека, и я никогда не написал бы эти строки, если б после всего что он сделал, ему бы хватило благоразумия уйти из политики и из публичной жизни. Но то, чему мы сегодня являемся свидетелями, выходит за рамки приличий, и далеко не делает чести этому политику.

Сыграв не последнюю роль в хищении миллиарда, разоблаченный на президентских выборах, пойманный на лжи, при попытке воспользоваться названием престижной международной организации с целью отмыть свою репутацию, и оказавшийся далеко не бедным чиновником, этот человек имеет наглость предстать перед своими бывшими европейским друзьями, а потом, сфотографировавшись с ними, снова попытается запудрить гражданам мозги, рассказывая, какой он европеец и какие у него влиятельные друзья в Европе.

Следя за его недавним визитом в Брюссель и за тем, как он попытался его представить после, я невольно вспомнил о случае со стариком, о котором я рассказал выше. Юрия Лянкэ, как того старика, кто-то носит по Европе, также как покойника по деревне, от дома к дому. Как дети не открыли свои ворота, чтобы принять покойника, также и Юрия Лянкэ не примут ни в одной стране Европы. Лишь в силу должности, которую ему дали недавно, его примут на некоторых встречах, но не более того. Пусть ни он, ни те, что носят его по Европе, не питают никаких иллюзий. Он, как тот покойник, не будет принят нигде.

Я понимаю, что настоящий политик должен бороться до конца, хватаясь за любую соломинку, но Юрий Лянкэ не является и никогда не был настоящим политиком, а его борьба со стороны, скорее похожа на отчаянье, унижение и издевательство. Поэтому, если у него осталась хоть капля достоинства, он должен уйти, и больше никогда не пытаться мутить воды молдавской политики. Потому что, как известно, «трупы» не могут заниматься политикой, они могут лишь плыть по течению, и кормить своими останками акул и других рыб. Все, не более того.

Думитру Спэтару