В республике есть вакансии портных, врачей и медработников

В Молдове требуются портные, врачи и медсёстры. Всего около 11 тысяч вакантных мест, из которых 25% - для окончивших вузы и колледжи. Таковы данные Национального агентства занятости населения.

Большинство вакансий зарегистрировано в Кишинёве - почти четыре тысячи. В Бельцах свободны 800 рабочих мест, во Флорештах - почти 700, и чуть больше 450 - в Кагуле. Труднее найти работу в Теленештском, Окницком, Глодянском и Дрокиевском районах. Из 11 тысяч вакантных мест четверть предлагают людям с высшим и среднеспециальным образованием. Большая часть работы - свыше 2200 - в текстильной промышленности.

Большим спросом пользуются швеи. 500 вакансий в сфере здравоохранения. Медучреждениям нужны свыше 200 медсестёр и более 120 врачей. Работу предлагают также фармацевтам, семейным врачам и акушеркам. Работники требуются и в промышленном производстве, в том числе на заводах по производству кабеля.

Трудоустройство предлагают и неквалифицированному персоналу - подсобным рабочим и дворникам. Желающие могут обращаться в территориальные агентства занятости и на сайт angajat.md.