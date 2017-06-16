Все самое худшее еще впереди: Молдову готовы покинуть более миллиона граждан

Большинству из них неважно, куда они отправятся, главное — уехать из страны

Несколько дней назад в Молдове были обнародованы результаты очередного соцопроса. Данные эти, мягко говоря, настораживающие. К примеру, по словам социологов, 45% жителей Молдовы желают эмигрировать. Считайте, практически каждый второй...

Впрочем, стоит ли удивляться таким цифрам? Наверное, нет: в Молдове, кажется, нет семьи, которая не сидит на чемоданах, а потому не лишенным оснований будет предположение о гораздо большем количестве потенциальных эмигрантов. Но дело не в этом.

Я неоднократно слышал от некоторых экспертов о том, что проблема эмиграции — надуманная: дескать, современному человеку чужд оседлый образ жизни, он постоянно перемещается в поисках более комфортных и, самое главное, новых условий. Молдова, видите ли, тоже под властью этой тенденции.

Только вот есть цифры. И согласно этим цифрам, граждане готовы эмигрировать ради лучшей финансовой ситуации, образования и медицинских услуг. И в этом корень проблемы, а не в умозрительном нежелании наших соотечественников вести оседлый образ жизни. Мы не кочевой народ, мы народ многострадальный и страну покидаем чаще всего из инстинкта самосохранения.

Еще один любопытный факт. По словам социологов, 57% молдавских граждан путешествуют за границу, около половины от их количества совершают заграничные поездки реже, чем раз в год. Из этого можно сделать вывод, что значительная часть потенциальных эмигрантов в Молдове — не заядлые путешественники, и главный вопрос, который они ставят перед собой, решаясь на переезд — вопрос «откуда?», а не «куда?»

Страшно это все. 45%... Если экстраполировать результаты соцопроса на все население, выходит, что более миллиона наших соотечественников готовы покинуть нашу страну. Страшно представить себе, что бы было, если бы все они уехали в одночасье... К счастью, пока этот курок не спущен. Молдова продолжает сидеть на бомбе замедленного действия.

Дмитрий КОБЗАРЬ