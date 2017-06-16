Жители Молдовы предпочитают для переговоров и переписки мобильные телефоны

Жители Молдовы предпочитают вести переговоры по мобильному телефону, а переписку - через мобильные приложения. Стационарная связь становится все менее популярной.

Такие данные представило в отчете Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций.

С начала нынешнего года жители Молдовы наговорили по мобильному телефону полтора миллиарда минут. На каждого абонента пришлось в среднем 255 минут.

А вот смс-ки теперь отправляют реже. Причина - рост популярности месенеджеров. В первые три месяца 2016-го пользователи мобильных телефоном отправили 200 миллионов коротких сообщений, это почти на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2015-ом.

Почти на два процентных пункта меньше было мультимедийных сообщений - 485 тысяч.

От фиксированной телефонной связи в Молдове постепенно отказываются. Общая продолжительность разговоров по стационарным телефонам немногим превысила в первые три месяца текущего года 440 миллионов минут. На одного абонента пришлась в среднем 201 минута.

В Молдове действует три оператора мобильной связи. 90% рынка услуг фиксированной телефонной связи принадлежат государственной компании.