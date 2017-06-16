16 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Новости GSM
Жители Молдовы предпочитают для переговоров и переписки мобильные телефоны
16.06.2017

Жители Молдовы предпочитают вести переговоры по мобильному телефону, а переписку - через мобильные приложения. Стационарная связь становится все менее популярной.

Такие данные представило в отчете Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций.

С начала нынешнего года жители Молдовы наговорили по мобильному телефону полтора миллиарда минут. На каждого абонента пришлось в среднем 255 минут.

А вот смс-ки теперь отправляют реже. Причина - рост популярности месенеджеров. В первые три месяца 2016-го пользователи мобильных телефоном отправили 200 миллионов коротких сообщений, это почти на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2015-ом.

Почти на два процентных пункта меньше было мультимедийных сообщений - 485 тысяч.

От фиксированной телефонной связи в Молдове постепенно отказываются. Общая продолжительность разговоров по стационарным телефонам немногим превысила в первые три месяца текущего года 440 миллионов минут. На одного абонента пришлась в среднем 201 минута.

В Молдове действует три оператора мобильной связи. 90% рынка услуг фиксированной телефонной связи принадлежат государственной компании.


 
Количество просмотров:
45
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.