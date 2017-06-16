Безысходность молдавского села: как живется людям за пределами столицы

Молдова живет в двух параллельных мирах, в двух реальностях. В одной из них - дорогие машины, особняки, рестораны. В другом - люди все еще стирают вручную, а колбаса - недосягаемая роскошь. Это особенно заметно за пределами столицы. Согласно данным исследований IDIS “Viitorul”, 19 процентов сельских жителей живут на грани нищеты.

Киркэештий Ной. Инфраструктуры нет, асфальт давно исчез, пыльные улицы. Большая часть населения - пожилые люди. Их скромное меню состоит, в основном, из картошки. На вопрос о том, когда на их столах последний раз были колбаса и сыр, сельчане грустно улыбаются.

"Это в село нам даже не привозят. И если привозят, они не качественные, боишься их есть. В Кишинэу уже и не помню, когда была. Иногда позволяем себе кусочек сливочного масла, а так едим лишь то, что имеем дома", - рассказывает женщина.

Надежде Лисниченко 67 лет. Больше всего она боится дождей. Ливни подтапливают ее дом. "Насыпала земли, чтобы вода не затопила дом. Когда идет дождь, вода течет сверху и затапливает дом. Хочу, чтобы продержалась хотя бы до конца моих дней", - сетует пенсионерка.

Летом пенсии Нины Табакарь хватает на оплату счетов, да несколько килограмм сахара для домашней консервации. Стиральная машинка сломалась, а на новую денег нет. Приходится стирать вручную.

"Стираю вручную. Машинка поломалась, а чтобы купить другую, нужно четыре месяца копить пенсию. Четыре — пять месяцев по 900 леев. Но мне и так хватает. Очень тяжело. Особенно сейчас, летом. Нужно стирать каждую вещь, постельное белье", - рассказывает Нина Табакарь.

Андриана Гуцу - одного из немногих представителей молодого поколения сельчан. В свои 24 года она растит уже троих детей в неописуемых условиях. Женщина говорит, что пошла бы на работу. Было бы куда. А пока все четверо, мать и трое детей, живут на 540 леев.

Питаются скромно. Однако, иногда бывают исключения. Андриана Гуцу говорит, что недавно накрыла для детей праздничный стол: "Вечером купила окорочка, которые мы пожарили и съели. Деть есть дети, и они просят. Их нужно кормить. Они не знают, что нет. Имеешь, не имеешь, но их нужно накормить".

Дом давно нуждается в ремонте, семья вынуждена ютиться на летней кухне. "Дом находится в плохом состоянии. Нужно ремонтировать, но на это надо очень много денег. Надеюсь, что я отремонтирую его со временем. Я и не живу здесь, живу там. Там часть кухни, две комнаты, как-то помещаемся", - рассказывает Андриана Гуцу.

Такой жизнью и в таких условиях живут немало наших соотечественников. Согласно докладу IDIS Viitorul, особенно удручающая ситуация сложилась в селах на юге страны. Для многих жизнь - это нескончаемая отчаянная попытка выжить.