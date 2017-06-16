Аурелия Григориу: «Глава Госкомитета Назим Ибрагимов не нашел и пяти минут для общения со мной»

Азер Мустафаев

Интервью Azeri.Today с известным общественно-политическим деятелем Молдовы Аурелией Григориу.

- Госпожа Григориу, что происходит? Со вчерашнего дня азербайджанский сегмент соцсетей заполнен тревожными сообщениями о том, что в Молдове против вас инициирована кампания за вашу позицию, за правду о Ходжалинском геноциде. В чем вас обвиняют?

- 9 марта этого года состоялось заседание Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства, на котором была рассмотрена жалоба армянской диаспоры Молдовы на мое выступление на азербайджанском ТВ СВС в программе «В тему» в апреле прошлого года. Армянская диаспора Молдовы выражает недовольство моими высказываниями касательно оккупационной политики Армении в отношении Азербайджана, героизации фашизма руководством Армении , об армянском терроризме, и считает, что своими высказываниями я допустила дискриминацию в отношении армян Молдовы и разжигаю межнациональную рознь между армянской и азербайджанской диаспорами. 30 марта данным Советом было вынесено решение, которым меня обязывают извиниться перед армянской диаспорой. Лично я решения Совета ещё не получила, но ознакомилась с текстом на сайте Совета .

После официального ознакомления с решением Совета я намерена обжаловать его в административном суде , поскольку считаю, что никто не может запретить гражданину высказывать своё мнение, в Молдове гарантирована свобода выражения мнения. На заседании Совета представитель армянской диаспоры заявил об их решимости довести дело до уголовного преследования за «разжигание межнациональной розни», дойти до Европейского суда в связи с «дискриминацией армян».

- Кто именно в Молдове стоит за этими нападками на вас?

- После избрания лидера социалистов Игоря Додона президентом Молдовы, активизировалась деятельность армянской диаспоры по организации в отношении меня преследований. Появились новые административные рычаги, которые используются с целью заставить меня замолчать. По абсурдным и абсолютно надуманным предлогам в отношении меня возбуждаются уголовные дела. Предпринимаются попытки лишить меня адвокатской лицензии . Продолжает воплощаться план по нейтрализации деятельности Григориу, ущемления профессионального и общественного моего авторитета.

Представитель армянской диаспоры Эрнест Варданян в интервью студии «Спутник Молдовы» открыто заявляет , что Армения в противовес деятельности в регионе одной только Аурелии Григориу открыла в Молдове своё посольство, хотя армян в нашей стране проживает не более 10 тысяч.

- Никто не имеет право вмешиваться во внутренние дела Молдовы. Но вы - друг Азербайджана, а их у нас не так и много. Что предпринимает азербайджанская диаспора Молдовы для вашей защиты?

- К сожалению, мне приходится защищаться в одиночку (при поддержке своего адвоката Дорина Пыкэлэу и мужа Дмитрия Харитонова). С сожалением следует констатировать, что в данном процессе диаспора азербайджанцев Молдовы никак не проявила себя, её представитель даже не явился на заседание Совета, чтобы морально поддержать меня и продемонстрировать свою заинтересованность и небезразличие при решении столь важного для всех азербайджанцев вопроса. Хотелось мне обсудить отношение диаспоры с главой Государственного комитета по работе с диаспорой во время моего пребывания в Азербайджане в канун праздника Дня Республики (26-27 мая) . К сожалению, Назим Ибрагимов не нашёл в своём "плотном" графике и 5 минут для общения со мной, при этом его охрана продержала меня у входа в офис комитета около 20 мин., после чего мне было отказано в аудиенции . Наверное, это произошло по той же причине, по которой мою кандидатуру вычеркнули из списка делегатов Всемирного форума азербайджанцев в прошлом году - потому что я не являюсь азербайджанкой ?

- В свете последних событий, возможно ли, что Вас заставят отказаться от Вашей позиции?

- Я не намерена приносить извинения армянской диаспоре, несмотря на то, что многим моя принципиальная позиция не нравится, поскольку, высказывая своё мнение, я не преследую цель каким-то образом оскорбить армянский народ. Наоборот , я считаю, что армянская диаспора Молдовы, будучи оскорбленной представленными мною фактами армянского терроризма, героизации фашизма в Армении, геноцида азербайджанцев в Ходжалы, должна высказать своё отношение касательно данных фактов и осудить деятельность представителей своего народа в этих позорных и преступных действиях, если, конечно, она их не поддерживает .