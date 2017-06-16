Штефан Великий – основатель храмов

В период интенсивного развития ремесленничества наблюдался заметный рост количества мастеров-каменщиков, строителей, варничар (изготовителей извести), теслар (столяров), зугравов и др.), углублялся опыт строительства светских объектов (военных, административных).

В начале 80-х годов господарь приступает к возведению сооружений, которыми «молдавская архитектурная школа вступает в фазу своего апогея» (Д. Нэстасе). Помимо ансамбля Путны, Штефан III построил (на свои средства) церкви в Пэтрэуць (1487), Милишеуць (1487), Воронец (1488), Св. Ильи возле Сучавы, представлявшие «самое простое выражение завершенного архитектурного типа – молдавских церквей триконк с башней на нефе» (Д. Нэстасе). Необходимо особо подчеркнуть, что у церкви Милишеуць появляется особый тип свода - архитектурный компонент, «не имеющий соответствия в церквах эпохи Штефана Великого и в самых древних...

Он отличается от систем, характерных для готической религиозной архитектуры и чужд византийской архитектурной традиции. Система опор над нефом церкви Пэтрэуць составляет одну из важных характеристик молдавского триконка эпохи апогея...

Этой системе не находим прецедента в предыдущей эпохе и аналогий во всей средневековой архитектуре». Под названием «болтэ молдовеняскэ» (молдавский свод) система молдавских сводов стала оригинальным элементом «средневековой религиозной архитектуры». Впрочем, отметили специалисты, и «систематическое использование контрафортов в церквах триконного типа является типичной молдавской новацией».

Так, в молдавской архитектуре, прежде всего в церквах эпохи Штефана III, появились и установились архитектурные новшества, не известные в других странах. В последнем десятилетии XV века были построены церкви Св. Иоана в Васлуе (1490 г.), Св. Девы (Бакэу, 1491), Св. Николая (Домнеск) в Яссах (1491–1492), Св. Георгия (Хырлэу, 1492), Св. Николая (Дорохой, 1495), Св. Николая (Попэуць 1496), церковь монастыря Тазлэу (1497).

Последними святыми обителями, построенными во время правления великого господаря, были церкви Борзэшть (1493–1494), Рэзбоень (1496), Пятра (1497–1498), Св. Параскевы (построенная в Долхешть хатманом Шендря в1481 г.). 14 ноября 1497 г. Штефан III Великий присутствует на освящении новой церкви, возведенной при монастыре Нямц.

Святые обители, построенные в эпоху Штефана III на его средства и на средства других сановников – бояр, церковных иерархов, отражают не только большое значение, какое великий господарь придавал религиозной жизни, но и характеризуют отношения между молдавской церковью и господарством. Художественная ценность обителей, в которых молился воевода, его двор и его подданные, выражает духовную силу религии, которая поставлена на службу целям, преследуемых господарством, а здания церквей вписываются в комплекс светских сооружений (крепости, господарские дворцы), отражая политическую и военную силу суверена – ктитора.