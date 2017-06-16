Европейская комиссия не будет спешить с первым траншем из 100 млн. евро для Молдовы, мнение

Европейская комиссия не будет спешить с первым траншем из 100 млн. евро, пока не увидит ответы Кишинева на рекомендации Венецианской комиссии. Об этом заявил докладчик по Молдове со стороны Комиссии по внешней политике, евродепутат Петрас Аустревичус.

„Мы ожидали, что Совет Европы примет это решение, основываясь на чисто макроэкономические соображения, но есть и политическая договоренность между нами, и я надеюсь всеми институтами ЕС о том, что мы больше не можем игнорировать политические критерии (для получения помощи). Оказавшись в конце „триалога”, уже в пятницу мы ждем последние рекомендации Венецианской комиссии, а затем посмотрим, как будет вести себя Кишинев”, - заявил Петрас Аустревичус в интервью для Радио Свободная Европа, цитируемом IPN.

Что касается выполнения Еврокомиссией политического соглашения между тремя европейскими учреждениями, евродепутат отметил, что есть определенные договоренности с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерикой Могерини. „И, насколько я знаю, у нас те же восприятия о важности политических критериев. Я ожидаю, что такое понимание и такое восприятие станет общим принципом поведения для всех институтов ЕС по отношению к Молдове, а это будет только ради лучшего будущего Молдовы”, - сказал евродепутат.

Он добавил, что никаких выплат для Молдовы не будет раньше сентября, но, конечно, зависит от ответа Кишинева на рекомендации Венецианской комиссии. „Если молдавские власти сделают вид, что не замечают рекомендации, тогда будет определенное развитие событий, а если будет конструктивный диалог с Венецианской комиссией, с Европейской комиссией, с другими учреждениями, тогда сможем рассчитывать на что-то другое”, - сказал евродепутат.

15 июня послы Европейского союза одобрили соглашение Европейского парламента о макрофинансовой помощи для Республики Молдова. Помощь будет предоставлена для поддержки программы экономической стабилизации и структурных реформ Республики Молдова, для покрытия потребностей внешнего финансирования в период 2017-2018 годов. Из 100 млн. евро, 40 млн. евро являются грантом, а 60 млн. евро – кредитом.