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Красносельский посоветовал Додону не вставать между Тирасполем и Москвой
16.06.2017

Представители правительства РФ заканчивают аудит бюджета и в целом экономики Приднестровья, сообщил «Независимой газете» глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Тогда будет ясно, кто, кому и сколько должен, отметил приднестровский лидер, реагируя на слова президента Молдовы Игоря Додона о долге Приднестровья «Газпрому» и конфликте, который «выгоден князькам с левого берега Днестра».

Лидер Приднестровья отметил, что все, что касается газа, согласовано с Россией. Он посоветовал Додону не вмешиваться в отношения Тирасполя с Москвой. И обвинил Кишинев в блокировании переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

По словам Красносельского, российские специалисты проводят аудит приднестровского бюджета и в целом экономики региона. «Проверка должна быть закончена к 1 июля. Тогда и можно будет говорить о том, кто, кому и сколько должен. А также на что ушли российские деньги. Президент Молдовы намекал на то, что эти деньги разворовываются, в этом случае пусть сообщит нам о таких фактах. Я буду только за. Что же касается долга Приднестровья «Газпрому», то мы ничего не должны: расчеты идут, и все согласовано с Россией. Я бы посоветовал Игорю Николаевичу [Додону] не вмешиваться в отношения Приднестровья с Россией. И заняться урегулированием приднестровского конфликта», — сказал Красносельский.

Ранее президент Игорь Додон заявил, что приднестровский конфликт до сих пор не урегулирован, потому что эта ситуация удобна «некоторым князькам» с левого берега Днестра, которые ведут себя, как феодалы и обогащаются за счет населения.


 
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