Влад Плахотнюк: Мой проект, это очень четкая политика рассчитанная до 2018 года,

Цель: Способствовать построению страны экономически и политически стабильной

Интервью с председателем ДПМ Владом Плахотнюком о его общественной точки зрения развития, его политического проекта, кандидатов в президенты и роль геополитического фактора в выборах. Вы готовы?

- Есть много мифов вокруг меня. Мой политический проект и все мои задумки находятся в поле зрения каждого и главная моя цель обеспечить стабильность в стране и поддержать правительство во всем, чем оно сегодня занимается - восстановлением экономики и реформированием государства. Некоторые люди не могут понять, почему это так для меня важно, но я уверяю вас, что весь проект имеет жизненно важное значение для нашей страны. После стольких лет нестабильности и колебаний в экономическом аспекте, очень важно, чтобы этот вопрос стал стратегической заботой политической структуры страны.

- Но люди не уверены в сегодняшних политиках?

- Я понимаю, что молдаване разочарованы политиками, у них накопились большие надежды на протяжении многих лет, пройдя через множество разочарований. Мы, как народ, склонны создавать себе ложных кумиров для предполагаемых политических героев, которые были представлены нам в блестящей упаковке, чтобы получить голоса. Но очень важно, чтобы люди извлекли из этого разочарования истинное зерно и в дальнейшем они не попадались на уловки популистов. Я хотел бы послать сообщение людям не верить тому, что говорят политики, не верьте и мне и судите всех конкретными действиями и результатами их дел.

- Я думаю, что все политики много обещают. Вы давали обещания не встречаться с прессой?

- Я понимаю, что доверие людей зарабатывается действиями и результатами деятельности, а не обещаниями и красивыми речами. Конечно, у меня есть свои грехи. Как политик, как бизнесмен, как простой человек, я делал ошибки в жизни, признаюсь. Не святой. Ни один политик не свят. Но, я никогда не выходил на люди, чтобы делать какие-либо обещания. Я не обманывал людей, чтобы получить их голоса, о чем свидетельствует тот факт, что я никогда не был обеспокоен иметь положительный имидж.

- Тогда почему сейчас в данном интервью, вы активируете общественность?

- Сейчас я действую публично потому, что у меня есть конкретные задачи. Хочу очень простых вещей: чтобы люди узнали меня таким, какой я есть на самом деле. Так что я решил несколько изменить порядок и способы своего общения, в особенности в том, что касается прямых контактов. Это не улучшение моего имиджа. Смысл в том, чтобы восприятие моего образа было корректным, честным, базировалось на фактах, а не манипуляциях.

- Вы должны признать, что борьба против Плахотнюка приносит голоса...

- Некоторые партии создаются на базе одной главной идеи: Наша цель борьба с Плахотнюком. Но жизнь подобной структуры не может быть продолжительной. Помните, как Цопа вкладывал миллионы в несколько партий, сражающихся с Плахотнюком? А сегодня их нет, время существования таких партий подошло к концу. Это выглядит настолько просто, что, быть может, и я создам антиплахотнюковскую партию. Или даже несколько. Я, конечно, шучу, но хочу особо выделить этот аспект. Вы не в состоянии построить политический проект, сражаясь с воображаемым врагом.

- Платформа DA по-прежнему имеет высокие проценты в опросах, что вы скажете об этом?

- Платформа DA первоначально позиционировала себя как гражданское движение, но в итоге получилось цинично с их стороны. Преступной группировке, скрывающейся в тени Платформы, при помощи манипуляций удалось привлечь на свою сторону некоторых известных личностей, представляющих гражданское общество, чтобы потом вывести людей на протесты. Думаю, сегодня все больше людей понимают, в чем заключается истинный сценарий тех, кто скрывается за этим движением, в чем их цели. Надеюсь, что Платформа DA с своими лозунгами против Плахотнюка будет пребывать в том же виде, что и сейчас. Эта группировка не станет политическим конкурентом. Она будет лишь инструментом для продвижения групповых интересов ее создателей.

- Ваше мнение о Майе Санду?

Я не знаком с деталями этого политического проекта и мне сложно что-либо комментировать.

- Что вы думаете о геополитике и роли Молдовы?

Не думаю, что в этом интервью я могу сказать все, что думаю о преувеличенной роли геополитического фактора. Партии все больше разделяют общество в отчаянных попытках получить голоса избирателей. Считаю, что все люди должны чувствовать себя свободно в нашей стране. Мы не настолько отличаемся друг от друга и не настолько разделены, как думаем. Я вырос на берегу Прута, с самого детства у меня крепкая связь с Румынией. Но я чувствую близость и с румынами, и с русскими. Везде стараюсь отыскать что-то полезное, найти модели, которые мы можем перенять у граждан европейских государств или США. Везде можно найти что-то хорошее для заимствований, и в наших интересах этим заниматься. Давайте будем реалистами. Мы слишком малы для того, чтобы капризничать и выбирать между ведущими мировыми державами — с кем мы хотим или не хотим сотрудничать. Нам необходимо показывать дружелюбие и прагматизм.

...использован материал с сайта: Timpul.md