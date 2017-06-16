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Общество
На Молдову надвигается мощный грозовой фронт // Пройдут ливни, существует риск местных наводнений
16.06.2017

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код в связи с нестабильными погодными условиями, действующий на всей территории страны в субботу и воскресенье, передает IPN.

По данным метеорологов, в выходные дни ожидаются ливневые дожди. Количество осадков составит 15-25 л/м2, местами 30-35 л/м2. Вместе с тем, прогнозируются грозы, местами с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/сек.

В результате сильных дождей на некоторых малых реках и в низинах может произойти подъем воды с риском локальных наводнений.


 
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