ДПМ: Изменение избирательной системы произойдет в соответствии с полученными рекомендациями

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) будет выступать за изменение молдавской избирательной системы в самом лучшем соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Заявление формирования было передано для печати в пятницу вечером, 16 июня, после заседания в тот же день членов Комиссии, передает IPN.

Согласно заявлению, ДПМ считает, что члены Венецианской комиссии провели очень важную работу за короткий период времени, которая поможет формированию доработать законодательную инициативу в соответствии с международными стандартами избирательного характера.

ДПМ напомнила, что провела на национальном уровне информационную кампанию в связи с прямым избранием депутатов, а также кампанию по сбору подписей в пользу изменения избирательной системы. По данным ДПМ, свыше 850 тысяч человек поставили свои подписи в пользу того, чтобы избирать напрямую своих депутатов на следующих выборах. ДПМ заявила, что она решительным образом включилась в процесс политического реформирования и будет соблюдать до конца пожелания граждан участвовать в прямом избрании депутатов на следующих выборах.

ДПМ отметила, что в следующие дни проанализирует каждую рекомендацию, содержащуюся в документе Венецианской комиссии, и будет искать необходимые решения для приспособления инициативы об изменении избирательной системы в соответствии с рекомендациями членов данного учреждения. Одновременно, ДПМ сообщила, что состоятся консультации с депутатами Парламента Республики Молдова по вопросу рекомендаций Венецианской комиссии, с иностранными официальными лицами, в том числе с членами Венецианской комиссии.