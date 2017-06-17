Депутаты от оппозиции: Рекомендации Венецианской комиссии необходимо соблюдать

Молдавские депутаты обязаны соблюдать рекомендации Венецианской комиссии относительно перехода на смешанную избирательную систему. Заявления по данному поводу были сделаны в ходе передачи ,,În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

Депутат от ЛДПМ Юрие Цап, представитель формирования, которое отвергает изменение избирательной системы, заявил, что рекомендации Венецианской комиссии необходимо реализовать, даже если они не обладают обязательным статусом закона. ,,Наша страна находится под мониторингом. Это означает вотум недоверия. Ни одна страна, которая вступила в Европейский союз, не переступила через рекомендации Венецианской комиссии”, отметил Цап.

Заместитель председателя ЛП Валериу Мунтяну, чье формирование также не поддерживает изменение избирательной системы, заявил, что рекомендации Венецианской комиссии следует строго соблюдать. ,,Это правовой анализ, в котором эксперты Венецианской комиссии выражают свою озабоченность. Республика Молдова рискует оставаться и в дальнейшем в черном списке Европы, если рекомендации Венецианской комиссии будут проигнорированы”, сказал представитель либералов.

Депутат от ПСРМ Владимир Цуркан, чье формирование выступает за переход на смешанную избирательную систему, заявил, что законопроект о смешанной избирательной системе необходимо привести в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. ,,Рекомендации Венецианской комиссии очень важны и мы должны соблюдать их. Мы должны перенимать передовую практику в области юриспруденции и внедрить в наше законодательство”.

Председатель Европейской народной группы, депутат Валериу Гилецки заявил по телефону, что депутаты группы примут решение проголосовать во втором чтении за переход на смешанную избирательную систему в зависимости от рекомендаций Венецианской комиссии и их реализации.

Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь заявил по телефону, что рекомендации Венецианской комиссии будут учтены с тем, чтобы улучшить законопроект об изменении избирательной системы. ,,Далее вопросы будут рассматриваться в Парламенте, ведь не только ДПМ представляет Парламент Республики Молдова”, сказал Гамурарь.

Венецианская комиссия приняла на заседании от 16 июня „критические мнения” по поводу проекта об изменении избирательной системы в Республике Молдова и проекта о расширении президентских прерогатив. В результате консультаций со всеми заинтересованными сторонами было установлено, в частности, что предложенная реформа не может быть рассмотрена как результат широкого консенсуса. Существует „значительная озабоченность” в связи с предложенной реформой, в том числе опасность, что избранные депутаты по одноименным округам могут быть подвергнуты деловым интересам. Более того, эксперты считают, что обязанности Центральной избирательной комиссии об определении одноименных округов сформулированы неточно, что предполагает риск политического влияния.