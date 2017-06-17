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Экономика
ВВП вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
17.06.2017

В первом квартале нынешнего года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту ВВП способствовал рост в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, оптовой и розничной торговле, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства экономики, наибольший вклад в увеличении ВВП - на 1,4 процентных пункта (п.п.) - внесла деятельность оптовой и розничной торговли, которая возросла на 11,8% по сравнению с  первым кварталом прошлого года. Положительным фактором,  способствующим росту ВВП, стало увеличение на 1,8% валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Увеличение объема производства в  сельском хозяйстве стало результатом возрастания объема животноводческой продукции.

Восстановление внешнего спроса на некоторые товары промышленного сектора, таких как, например, товары пищевой промышленности, мебель, привело к увеличению валовой добавленной стоимости (ВДС) на 1,2% по сравнению с первым кварталом 2016 года и его вклад в увеличение ВВП составил 0,2 п. п.

По данным Министерства экономики, сохраняются риски, связанные со  сложной ситуацией в Украине и экономическим спадом в Российской  Федерации, что отрицательно влияет на экономику Молдовы через  экспорт молдавских товаров, денежные переводы и инвестиции. Восстановление внешнего финансирования способствовало  увеличению инвестиций, а рост  объема денежных переводов положительно сказался на потреблении. В результате, увеличился внутренний спрос, который превысил на 34,3% объем валового внутреннего продукта. Это свидетельствует о том, что потребности экономики гораздо выше, чем ее производственные мощности, разница между ними была покрыта за счет внешних источников.


 
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