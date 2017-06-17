В ООН шокированы фактами, представленными в фильме Ренато Усатого

Отрывки из фильма председателя "Нашей партии", примара Бэлць Ренато Усатому "Молдова - территория беззакония" были показаны на 35-ой сессии по правам человека, проходившей в штаб-квартире ООН в Женеве. Об этом сообщила представителям СМИ адвокат Анна Урсаки, принявшая участие в ее работе.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", она утверждает что европейские чиновники были шокированы представленными в фильме фактами.

По ее словам, в рамках встреч представлены доказательства тому, что "секретные сведения могут быть куплены, а также проданы, что заказные уголовные дела становятся способом для обогащения преступников, находящихся у власти".

"Сегодня уже и структуры ООН поняли, что жертв, которые преследуются по политическим мотивам в Молдове, этот режим намеревается достать, и преследовать, вплоть до уничтожения", - считает Урсаки, скрывающаяся как и Усатый, от молдавского следствия за рубежом.

Она проинформировала, что молдавская делегация, в которую вошел и экс-посол Молдовы в ООН Алексей Тулбуре, встречалась со спецдокладчиками комиссий. Они имеют мандаты на реагирование на нарушение прав человека, в первую очередь, на нарушение права на свободу слова, права на выражение свободного мнения и на протесты. Кроме того, состоялись встречи с докладчиками на уровне антикоррупционных комитетов.

Согласно фильму Усатого, в организованную преступную группировку входили Генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, глава полиции Георгий Кавкалюк. Они возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов.

Кроме того, в сферу их услуг входила официальная переписка с INTERPOL и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении "черного банкира" Германа Горбунцова. Кроме того, также за взятки правоохранители возбудили целый ряд уголовных дел в отношении Усатого, с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования. Из переписки координаторов этой преступной схемы - двоих российских предпринимателей - следует, что всей этой схеме покровительствует олигарх и лидер правящей в Молдове Демпартии Влад Плахотнюк.