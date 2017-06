Петренко: Режим Плахотнюка пытается выяснить, поместится ли лампочка в рот и можно ли будет ее потом вытащить самостоятельно

Если среди людей Плахотнюка еще остались адекватно мыслящие, то они должны понимать, что продавливание изменения избирательной системы приведет к непризнанию будущих парламентских выборов, пишет в социальных сетях политик Григорий Петренко, комментируя события вокруг заседания Венецианской комиссии.

"Присутствие Канду на заседании Венецианской комиссии было необязательным, - полагает Петренко. - Комиссия не раз за эти годы рассматривала молдавские законопроекты, но спикер в заседаниях не участвовал. Да и вообще никогда до сих пор не было такой раздутой делегации.

Видимо, рассчитывали, что Канду, Гилецкий и новоиспечённый член ВК Тэнасе смогут переубедить и хоть как-то сгладить доклад. Не получилось. Полный провал! Это вам не перед Табэрэ каждый вечер на ПубликаWC выступать. Более жёсткого текста со стороны Комиссии сложно было себе даже представить.

Сейчас Гилецкий может сколько угодно размышлять на тему что "is not advisable" менее категоричнее звучит, чем "is not appropriate". Это всё уже крючкотворство. Из "is not advisable" ну никак не сделать "appropriate". Хрен, как говорится, редьки не слаще.

Рекомендации ВК в Совете Европы не принято игнорировать. Конечно, Канду и весь медиа-холдинг могут долго и нудно рассуждать, какие мы, молдаване, суверенные и какие мы особенные. Но в Совете Европы есть неписаные правила, которые все страны соблюдают. Это как в повседневной жизни: не рекомендуется переходить дорогу на красный свет, даже не смотря по сторонам, не стоит разводить костер в сухом лесу да ещё и при порывистом ветре, нежелательно пробовать, прилипнет или нет язык к металлической перекладине, если на улице сильный мороз, глупо проверять, поместится ли лампочка в рот и сможем ли мы её вытащить самостоятельно. Вот всё это сегодня пытается сделать режим Плахотнюка.

Не знаю, насколько они себя зомбировали идеей своей исключительности. Если среди них ещё остались адекватно мыслящие, то они должны понимать, что продавливание изменения избирательной системы приведет к непризнанию будущих парламентских выборов демократичными, справедливыми и корректными со всеми вытекающими отсюда последствиями".