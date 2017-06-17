Пенсионеры смогут получать и социальные, и медицинские услуги на дому

Молдавские пенсионеры теперь смогут получать и социальную, и медицинскую помощь прямо на дому. Это предусматривает соглашение, заключённое между Министерством здравоохранения и 30-ю неправительственными организациями. До сих пор подобные услуги оказывали лишь семь НПО.

Супруги Мария и Лорел Аргату пользуются помощью специалистов ассоциации Neoumanist уже четыре года. Семья проживает в 15 км от села Пэнэшешты Страшенского района. Лорел ослеп, он практически не встаёт с кровати. А его супруга с трудом передвигается по двору.

"Бывает, что заходят к нам. Помогут по дому, воды принесут. В остальные дни мучаемся сами", - сказал бенефициар Лорел Аргату.

"Бывает очень трудно. Нет сил бороться. Очень тяжело", - подтверждает бенефициар Мария Аргату.

Каждую неделю пенсионеров навещают сотрудники ассоциации. Они убирают в доме, приносят еду и оказывают медицинские услуги.

"Он все время лежит, поэтому делаем профилактику пролежней и массаж. Помогаем с личной гигиеной", - говорит медработник Андрей Гырляну.

Внедрили проект при финансовой поддержке австрийских доноров. Всего в нём участвуют почти 40 пенсионеров из Страшенского района.

"В год тратим от 33 до 40 тысяч евро. Деньги предоставляют австрийцы", - отметила директор ассоциации NEOUMANIST Вероника Цымбэлар.

Теперь благодаря соглашению, подписанному между Минздравом и неправительственными организациями, социальную помощь получат все пенсионеры страны.

"Пожилые люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя получить медицинский уход прямо на дому", - заявила министр здравоохранения Руксанда Главан.

Сейчас разовый поход медработника к пенсионеру обходится Национальной компании медицинского страхования в 131 лей. В эту стоимость входит оплата услуг работника, а также затраты на лекарства. Совместная деятельность Минздрава и НПО позволит сократит расходы и повысить эффективность работы.