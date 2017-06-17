Адвокаты Илана Шора объявили, что в Молдову на встречу с их клиентом приедут евродепутаты

Делегация европейских чиновников и депутатов приедет в Молдову, чтобы встретиться с Иланом Шором. Об этом объявили адвокаты оргеевского мэра и представители его партии. Они вернулись из Страсбурга, где встречались с европейскими парламентариями.

"Илан Шор должен быть освобождён из-под домашнего ареста 22 июня,. Рассмотрение дела в суде продолжится столько, сколько будет нужно. Но - с соблюдением права на справедливый судебный процесс и без ограничения свободы. Евродепутаты приняли эти аргументы и поддержали нас", - сказал адвокат Илана Шо Юлиан Балан.

Илана Шора обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по одному из уголовных дел о хищениях в банках. 22-ого июня - ровно год, как его держат под предварительным арестом. Прокуроры надеются, что к тому моменту рассмотрение дела завершится, и суд вынесет приговор.