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Политика
Адвокаты Илана Шора объявили, что в Молдову на встречу с их клиентом приедут евродепутаты
17.06.2017

Делегация европейских чиновников и депутатов приедет в Молдову, чтобы встретиться с Иланом Шором. Об этом объявили адвокаты оргеевского мэра и представители его партии. Они вернулись из Страсбурга, где встречались с европейскими парламентариями.

"Илан Шор должен быть освобождён из-под домашнего ареста 22 июня,. Рассмотрение дела в суде продолжится столько, сколько будет нужно. Но -  с соблюдением права на справедливый судебный процесс и без ограничения свободы. Евродепутаты приняли эти аргументы и поддержали нас", - сказал адвокат Илана Шо Юлиан Балан.

Илана Шора обвиняют в мошенничестве и отмывании денег по одному из уголовных дел о хищениях в банках. 22-ого июня - ровно год, как его держат под предварительным арестом. Прокуроры надеются, что к тому моменту рассмотрение дела завершится, и суд вынесет приговор.


 
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