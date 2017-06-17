Когда Молдове ждать землетрясения: что говорят народные приметы

Народная молва утверждает, что у подземных толчков есть предвестники, по которым можно прогнозировать катаклизм

Молдова находится в зоне повышенной сейсмической активности, "благодарить" за это нужно Карпаты, молодые и активные горы, а если точнее — румынский уезд Вранча.

Отличительная особенность карпатских землетрясений то, что они возникают на огромной глубине, поэтому ощутимы даже в Северной Европе.

С XII века и по сей день известно 90 мощных землетрясений интенсивностью 7-8 баллов. Уже в ХХ веке во Вранча случилось 30 землетрясений с магнитудой 6,5 балла и выше. Порой землетрясения заканчиваются трагедией — в 1977 году в Бухаресте погибло более 15 тысяч человек. К сожалению, Молдова расположена в непосредственной близости от эпицентра, о чем наши граждане прекрасно осведомлены.

Предсказание землетрясений является настоящей мечтой человечества, поэтому наука бьется над этой проблемой не первое десятилетие. Ученые обещают прорыв в этой области через несколько десятилетий. Вместе с тем, существуют народные приметы надвигающихся землетрясений, по которым можно "вычислить" грядущий катаклизм.

В первую очередь, народная мудрость предписывает вести тщательное наблюдение за животными — якобы, домашние питомцы начинают вести себя беспокойно и пытаются выбежать на улицу.

Коровы мычат, птицы сбиваются в стаи и хаотично летают, змеи выползают из нор. Кроме того, молва утверждает, что перед землетрясением внезапно может измениться уровень воды в водоемах, а небо приобретает зеленоватый оттенок. Народные приметы, к сожалению, не всегда свидетельствуют о том, что землетрясение действительно будет, говорит Sputnik Молдова Заместитель директора по Науке Института Геологии и Сейсмологии АНМ Василе Алказ.

"Такие наблюдения ненадежны. В одном случае связь с землетрясением есть, в другом нет. Основывать на этом прогноз нельзя — прогноз дело серьезное. Нельзя объявлять тревогу, не зная, случится ли землетрясение. Люди вообще перестанут верить науке. Народные приметы дело не всегда надежное", — сказал эксперт.

Таким образом можно сделать вывод, что обращать внимание на беспокойство животных и необычный цвет неба нужно, но считать это стопроцентным признаком надвигающейся подземной бури не стоит. И, кстати, эксперты рекомендуют еще один способ понимания того, что земная кора неспокойна — почаще заглядывать в магазин люстр. По "поведению" люстр можно понять грядет ли землетрясение или установился подземный штиль.