Экскурсиями в Румынию, «вербовкой» и платными мероприятиями попытались завлечь молдаван унионисты

Румыноунионисты Молдовы начали активное продвижение идеи лишения республики государственности.

Так, они стали организовывать экскурсии в Румынию для граждан Молдовы. Цель их, по словам инициаторов - знакомство с "родной страной". Организаторы обещают участникам путешествия несколько дней бесплатного проживания, питание и экскурсии. При этом они не скрывают, что деньги на это выделяют "румынские партнеры", а поддерживают - некоторые местные власти Молдовы.

- Поддержал нас районный совет Теленешть, они составляют половину автобуса. На сегодняшний день это самый активный район, - заявил организатор в момент отправки первого "автобуса унири".

Примечательно, что поездки организуются с целью привлечения все большего числа участников. Обязательным условиям для желающих отправиться во вторую поездку является "вербовка" не менее пяти новых людей.

Инициировали унионисты и еще одну акцию - "Караван Унири". Ее участникам предлагают отправиться по многим районам Молдовы, рассказывая о "преимуществах унири". Правда, за участие в ней организаторы требуют заплатить 199 леев.

Стоит отметить, что несмотря на все усилия унионистов, абсолютное большинство граждан Молдовы не категорически не желают объединения с Румынией. Об этом свидетельствуют результаты всех опросов, в том числе и недавнего. Так, в случае, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум, то 70% граждан сказали бы категорическое «нет» объединению с Румынией.