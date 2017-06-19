Колокол по Плахотнюку

Сергей ТКАЧ

Появились признаки того, что Запад может отвернуться от олигарха, имеющего абсолютный негативный рейтинг и подмявшего под себя государство.

«Браслеты» для Юрие Лянкэ

Еще несколько дней назад, после назначения Юрие Лянкэ вице-председателем парламента, могло показаться, что перед ним открылась новая страница в книге судьбы, светлая и увлекательная. Но оказалось, что все совсем не так, ибо никто не знает, как «слово наше отзовется».

Объясняя на своей странице в социальной сети, что кредиты трем проблемным банкам были выданы только после того, как с соответствующими рекомендациями выступили ВБ и МВФ, экс-премьер не понимал, что тем самым он приближает развязку криминальной истории. Когда создаешь финансовую «черную дыру», то обязательно нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент она тебя засосет и утянет на самое дно социальной жизни. Туда, где постоянно слышен мат, звенят ключи и «браслеты», журчит вода в бачке унитаза, и вместо неба свет тусклых ламп.

"Гарантия правительства для НБМ в ноябре 2014 года по поводу потерь, понесенных в результате банковской кражи, не была следствием консультаций/рекомендаций Всемирного банка. Более того, Всемирный банк ничего не знал о намерении правительства в том, что касается гарантий, до их вступления в силу". Этим заявлением представители ВБ опровергли слова бывшего премьера и, как предполагают многие, исполнителя преступного замысла.

Через несколько дней посветил фонариком правды в лицо Лянкэ и МФВ. Правительство в 2014 году рекомендациям МВФ не следовало, а поступило «по-своему» - жестко отрезали в МВФ.

То есть, вы нас, пожалуйста, в список финансовых мошенников не включайте. Кража миллиарда – дело сугубо молдавское, и команды действовать поступали из другого «центра». И этот «центр» отдавал приказы не только Лянкэ, но и президенту НБМ Дрэгуцану, СИБ, прокурорам, Илану Шору. Такой власти не было ни у Влада Филата, ни у Вячеслава Платона.

Фактически, разоблачив заявления Лянкэ, ВБ и МВФ указали пальцем в сторону того, кто «кукловодил» экс-премьером и другими «исполнителями».

Таким образом, Лянкэ сам спровоцировал дальнейшее разматывание клубка «кражи века» в сторону центра паутины. Теперь для того, чтобы отсрочить раскрытие главной фигуры, придется сдавать «ближний круг». И на носу вынесение приговора Илану Шору. А, судя по тому, что тот подключил к делу евродепутатов и рейтинговых зарубежных адвокатов, оправдание бизнесмену не грозит.

Впутывать в хищение денег из Нацбанка МВФ и ВБ было не очень дальновидным решением. И теперь у Лянкэ нет алиби и оправдательного мотива (кроме криминального) для перечисления миллиардов в «черную дыру» ВЕМ.

Реакция международных финансовых организаций на заявление экс-премьера, независимо от того входило ли это в их планы или нет, верный знак того, что у каждого нашего воришки будет свое казенное «пальтишко», и что процесс слива нынешнего режима уже запущен. Ведь запись бывшего главы кабмина в соцсетях можно было просто «не заметить».

Государство мафиозного типа

Еще один важный указатель на то, что недовольство Запада нынешней властью переходит через край, представили неправительственные организации. Группа экспертов провела исследование и пришла к выводу, что молдавское государство находится в руках узкой касты людей. Эволюцию захвата молдавского государства группой заинтересованных лиц изучали: Ассоциация за демократию через участие, ИРСИ „Viitorul”, Центр правовых ресурсов и Transparency International – Moldova. Это - известные в Молдове НПО и финансируемые Западом.

Представляя исследование, исполнительный директор ADEPT Игорь Боцан заявил, что «мы сегодня пришли к „мафиотизации” государства. Парламент страны столкнулся с беспрецедентным явлением, когда ДПМ путём подкупа и шантажа заполучила депутатов из других фракций и теперь контролирует абсолютно все государственные учреждения.

По мнению экспертов, избирательное возбуждение уголовных дел против оппонентов и конкурентов говорит о том, что антикоррупционные структуры находятся под влиянием группы интересов в лице ДПМ. Эта партия контролирует законодательный орган, силовые структуры, судебную систему. «Генеральная прокуратура до сих пор не продемонстрировала разрыва со своей аффилированностью Демпартии. Есть много примеров, демонстрирующих эту связь”, - заявила программный директор Центра правовых ресурсов Надежда Хриптиевская.

Следственные органы и судебные инстанции используются Демпартией в качестве инструментов запугивания политических конкурентов как на центральном, так и на местном уровне. Многих местных советников и примаров шантажировали, чтобы они вступили в ДПМ, говорят авторы исследования.

Скрытые интересы Демпартии проводит и исполнительная власть. «Правительство чрезмерно подчинено и политизировано. Борьба с коррупцией, которую ведёт кабмин, вызывает большие вопросы, особенно в последнее время. Решения, принимаемые правительством, министрам не принадлежат», - утверждает Ион Тэбырцэ, эксперт ИРСИ „Viitorul”.

Начали с борьбы с режимом коммунистов в 2009 году - а закончили формированием государства мафиозного типа. Таков итог политических процессов, проходивших в последнее время под знаменем евроинтеграции. И терпению Запада пришел конец. Такое послание, несомненно, подразумевает данное исследование. Поддерживать нынешнее положение дел в Молдове уже нецелесообразно.

Что делать с плохим мальчишкой?

Но именно желание сохранить все как есть, удержать власть и спасти себя и стояло за идеей трансформировать избирательную систему. Разговоры лидеров ДПМ о том, что они добиваются того, чтобы народ имел право сам избирать депутатов парламента, лишь лукавая словесная эквилибристика. На то, что вопрос изменения избирательной системы – теперь это дело жизни и смерти для режима, указывает поездка представительной делегации во главе с председателем парламента в Венецию на заседание комиссии ЕП, рассматривавшей поправки в молдавское законодательство. Если бы позиции ДПМ были сильны, а смена власти не грозила арестами демократам в будущем, то решению Веницианской комиссии не нужно было бы придавать столь большое значение.

Однако европейские эксперты вынесли негативное заключение по предложениям молдавских властей. Венецианская комиссия не видит широкого общественного консенсуса, необходимого для реформы избирательной системы, и опасается, что депутаты, избранные по одномандатным округам, «будут уязвимы в отношении влияния коммерческих интересов».

Другими словами, принятие такой избирательной системы, которая будет давать ДПМ шанс сохранить власть, важным европейским институтом не поддерживается.

И теперь, поскольку Андриан Канду уже заявил, что реформа избирательной системы состоится, возникает определенная конфронтация между Кишиневом и Брюсселем. И, судя по всему, молдавскую власть это не смущает. Спикер парламента прямо указал, что «любое внешнее условие относительно избирательной системы означает вмешательство во внутреннюю политику Республики Молдова».

И теперь Западу нужно будет решить, что делать с плохим мальчишкой, который возомнил, что в своей комнатушке он может делать все, что ему вздумается, а не следовать жестким правилам тех, кто их устанавливает, и даже все это время оплачивает содержание вороватого шалунишки.

Неожиданный сигнал из Лондона

Приглашение в Великобританию руководителей непризнанного Приднестровья стало другим неприятным сюрпризом, преподнесенным Кишиневу Западом. Визит делегации официальных лиц из Тирасполя состоялся, несмотря на просьбу МИДЕИ «не организовывать официальных встреч».

Лидера Приднестровья Вадима Красносельского в поездке сопровождали глава правительства Александр Мартынов и руководитель внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.

В британском МИДе делегацию Приднестровья принимала директор Управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии Никола Поллитт. Принимающая сторона и гости не только обсудили реализацию социально-гуманитарных и культурных проектов Великобритании в Приднестровье, но и широкий круг региональных проблем. Приднестровская делегация представила точку зрения Тирасполя по главным проблемам, включая ограничительные действия, предпринимаемые Кишиневом и Киевом, а также по ситуации на переговорах между Приднестровьем и Республикой Молдова.

Также Вадим Красносельский выступил в Оксфорде с лекцией об «историко-правовых основах государственности ПМР».

Несмотря на разъяснения посольства Великобритании в Молдове, из которых следует, что визит политических представителей Приднестровья был «не официальным, как ошибочно сообщалось, а частным», официальному Кишиневу дали увесистую «дипломатическую оплеуху». Одно, когда власти Приднестровья принимают в Москве, другое – в консервативном и отдаляющемся от европейских дел Лондоне.

Безусловно, не стоит преувеличивать значение визита приднестровских лидеров в Великобританию. Это никакое не признание настроенных на независимость местных властей. Но и недооценивать шаг британцев также будет неверным. Его интерпретация не входит сейчас в наши задачи. Отметим только то, что репутации ныне действующего в Кишиневе режима нанесен урон. Факт также может сигнализировать о накопившемся на Западе недовольстве.

Недоверие и критичность зашкаливают

Конечно же, есть и множество других признаков, указывающий на то, что Брюссель и другие западные столицы, хотели бы видеть во главе Молдовы иных политиков. Более авторитетных, не связанных темным прошлым и получивших власть законно, а не сомнительным образом.

Пресс-секретарь Европейской народной партии, депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан открыто говорит, что «политические силы, представленные в высших эшелонах власти Молдовы, игнорируют предостережения международных партнеров РМ… Горстка политиков пытается коренным образом изменить законы страны, законодательство о выборах. И ради чего? Ради того, чтобы избежать собственной политической кончины. Подобные попытки провалились в январе в Румынии – и точно так же сорвутся они в Республике Молдова».

Предупреждает власти страны о последствиях и другой евродепутат, докладчик по Молдове со стороны комиссии по внешней политике, Петрас Аустревичус. "Если молдавские власти сделают вид, что не замечают рекомендаций [ВК], тогда будет определенное развитие событий, а если будет конструктивный диалог с Венецианской комиссией, с Европейской комиссией, с другими учреждениями, тогда сможем рассчитывать на что-то другое".

Критика кишиневских властей и недоверие к ним все больше и больше присутствуют в аналитике западных политологов. Например, Арманд Гошу из Бухареста, утверждает, что никто не сделал столько плохого проевропейской идее в Республике Молдова как ДПМ и ее лидер Влад Плахотнюк. России даже не нужно было особенно вкладываться здесь и заниматься пропагандой, потому что нынешняя власть и олигарх полностью дискредитировали европейскую идею.

Гошу настолько не доверяет ДПМ, что даже в новом законопроекте, предусматривающем борьбу с российской пропагандой на ТВ и радио, увидел очередную уловку и происки Кремля. Политолог говорит, что, возможно, Москва вдохновила Плахотнюка на этот законопроект, с тем, чтобы «подавить деятельность некоторых НПО, независимых СМИ, в том числе и СМИ Румынии, или критические мнения, которые есть в Кишиневе и связаны с другими зонами Запада».

И эта чрезмерные критичность и недоверие, которые все больше встречаются в западных СМИ, также указывает, что уровень недовольства Кишиневом зашкаливает.

Кто и когда сменит Плахотнюка?

Влад Плахотнюк и его режим превратились в препятствие, своеобразный «якорь», мешающий плыть молдавскому кораблю на Запад.

Является ли все, что мы сегодня наблюдаем и отметили для себя, признаками того, что на Западе созрело решение избавиться от клана ДПМ в виде партнера?

Похоже, что ситуация складывается таким образом, что в доверии Владу Плахотнюку отказывают не только внутри страны. Не особенно жалуют его на Востоке, а теперь багровеют при упоминании его имени и на Западе.

Вопрос в том, как произойдет смена власти, когда и кто займет главное место на капитанском мостике.

Единственное, что не вызывает сомнения, - добровольно и без отчаянной борьбы олигарх власть не отдаст.