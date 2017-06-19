Предварительное политическое условие ЕС для выделения макрофинансовой помощи является хрупким, мнение

В общей сложности существуют три группы условий, без выполнения которых макрофинансовая помощь не может быть предоставлена, разъясняет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для IPN.

Политолог перечисляет три типа уловий, которые очень разнообразны, но при этом взаимосвязаны. Он подчёркивает, то, согласно договорённостям между Европейским парламентом и Советом ЕС, лишь их параллельное выполнение позволит инициировать выделение помощи и продолжить её предоставление в дальнейшем.

Первое из условий фактически является предварительным политическим условием. Оно состоит в обеспечении молдавскими властями „эффективных демократических механизмов”, таких как многопартийная парламентская система, верховенство закона и гарантии соблюдения прав человека, пишет автор. Вторым условием являются удовлетворительные результаты реализации программы сотрудничества с МВФ, предусматривающей важные структурные реформы, в основном в финансовом секторе. Третье условие состоит в собственно выполнении Меморандума о взаимопонимании между Молдовой и ЕС по поводу макрофинансовой помощи, особенно в сфере экономической политики.

Политолог напоминает о том, что европейские учреждения подписали совместную декларацию по итогам трёхстороннего диалога от 6 июня 2017 года, с участием Европейской комиссии, Европейского парламента и Совета ЕС, призванную подкрепить предварительное политическое условие.

В Декларации упоминаются инициатива об изменении избирательной системы, важность функционирования демократических механизмов, а также уровень выполнения молдавскими властями рекомендаций соответствующих международных партнёров, в частности, Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ, поясняет Дионис Ченушэ.

По мнению политолога, предварительное политическое условие имеет ключевое значение для эффективного давления на ДПМ, которая намерена использовать смешанную систему для укрепления своих позиций на выборах в 2018 году. При этом он считает, что то, каким образом сформулировано это условие в Декларации трёх европейских учреждений, делает его хрупким, поскольку в документе присутствует крайне широкое поле для толкований.

Говоря конкретнее, предварительное условие предусматривает, что Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий будут уделять большое внимание тому, как молдавские власти учитывают рекомендации международных партнёров, в частности Венецианской комиссии, отмечает Дионис Ченушэ.

Оставаясь в пределах этой формулировки, заключает политолог, демократы могут реализовать 70–90% рекомендаций Венецианской комиссии: техническую их часть и относящуюся к полномочиям президента, не отказавшись при этом от идеи введения смешанной избирательной системы.