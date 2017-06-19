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Экономика
В Кишинёве пройдёт форум интернет-торговли
19.06.2017

Онлайн-продажи дают множество возможностей и преимуществ, которые молдавские предприниматели пока освоили не полностью. Поэтому Ассоциация деловых людей Молдовы в партнёрстве с Sales Zone организовала форум интернет-торговли.

Участников научат продажам и маркетингу на торговой площадке Amazon. Группа молодых бизнесменов, заработавшая на онлайн-продажах более 15 миллионов долларов, поделится с коллегами секретами успеха.

На мероприятии ждут около 400 участников, вход свободный.

Форум стартует 22 июня.


 
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