Первая годовщина Илана Шора в качестве политического лидера. Трезвый анализ

Сегодня исполняется год со дня, когда Илан Шор стал лидером политической партии. Почти весь этот год он провел под домашним арестом, но это не помешало ему очень активно проявить себя в молдавской политике.

С самого начала следует отметить, что Илан Шор был помещен под предварительный арест практически сразу после его избрания лидером партии. Его коллеги по партии увидели связь между этими двумя событиями и пришли к выводу, что Илан Шор для кого-то стал угрозой и что таким образом его попытались нейтрализовать.

Уже под предварительным арестом Илан Шор провел мини реформу в партии. Он изменил ее название (с движения «Равноправие» на партию «Шор»), выдвинул новую программу политформирования, которая основывается на ряде конкретных действий, привлек новых членов в партию и в руководящие органы.

За этот прошедший год Илан Шор и его партия активно внедряли социальные проекты в Оргееве, и не только, ясно давая понять, что готовы применить эту практику по всей стране. Проект с социальными магазинами принес партии многочисленных сторонников среди уязвимых слоев населения.

Важную роль в продвижении партии «Шор» сыграли президентские выборы. Кандидат партии врач Инна Попнеко была одной из самых активных кандидатов в президенты, и тот факт, что ее сняли с выборов на финишной прямой, также добавил партии сторонников.

В течение этого года Илан Шор и его команда прилагали усилия для того, чтобы предотвратить все нападки в свой адрес, и избавиться от всего того, что могло бы навредить имиджу. В какой-то степени эта тактика принесла свои плоды, потому что некоторые специалисты открыто заявляют о том, что имидж примара Оргеева существенно улучшился. Отдельную роль во всем этом сыграла и смена тактики Илана Шора в последние месяцы – из оборонительной она превратилась в наступательную. Он нанял иностранных адвокатов и, заручившись поддержкой некоторых высокопоставленных европейских чиновников, объявил почти открытую войну компании Kroll. Все это говорит о том, что у Илана Шора есть стратегия, которой он следует, и это дает ему очень неплохие шансы в будущем.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что прошедший год был для Илана Шора насыщенным. Некоторые могут сказать, что год был для лидера партии «Шор» удачным, а другие могут быть более сдержанными в высказываниях. Ясно одно, в этом году Илан Шор принимал активное участие в политической и общественной жизни страны. А это, при правильной подаче, может дать неплохие результаты. Посмотрим, насколько Илану Шору удастся этим воспользоваться.

Думитру Спэтару