Первая годовщина Илана Шора в качестве политического лидера. Трезвый анализ

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Сегодня исполняется год со дня, когда Илан Шор стал лидером политической партии. Почти весь этот год он провел под домашним арестом, но это не помешало ему очень активно проявить себя в молдавской политике.
С самого начала следует отметить, что Илан Шор был помещен под предварительный арест практически сразу после его избрания лидером партии. Его коллеги по партии увидели связь между этими двумя событиями и пришли к выводу, что Илан Шор для кого-то стал угрозой и что таким образом его попытались нейтрализовать.
Уже под предварительным арестом Илан Шор провел мини реформу в партии. Он изменил ее название (с движения «Равноправие» на партию «Шор»), выдвинул новую программу политформирования, которая основывается на ряде конкретных действий, привлек новых членов в партию и в руководящие органы.
За этот прошедший год Илан Шор и его партия активно внедряли социальные проекты в Оргееве, и не только, ясно давая понять, что готовы применить эту практику по всей стране. Проект с социальными магазинами принес партии многочисленных сторонников среди уязвимых слоев населения.
Важную роль в продвижении партии «Шор» сыграли президентские выборы. Кандидат партии врач Инна Попнеко была одной из самых активных кандидатов в президенты, и тот факт, что ее сняли с выборов на финишной прямой, также добавил партии сторонников.
В течение этого года Илан Шор и его команда прилагали усилия для того, чтобы предотвратить все нападки в свой адрес, и избавиться от всего того, что могло бы навредить имиджу. В какой-то степени эта тактика принесла свои плоды, потому что некоторые специалисты открыто заявляют о том, что имидж примара Оргеева существенно улучшился. Отдельную роль во всем этом сыграла и смена тактики Илана Шора в последние месяцы – из оборонительной она превратилась в наступательную. Он нанял иностранных адвокатов и, заручившись поддержкой некоторых высокопоставленных европейских чиновников, объявил почти открытую войну компании Kroll. Все это говорит о том, что у Илана Шора есть стратегия, которой он следует, и это дает ему очень неплохие шансы в будущем.
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что прошедший год был для Илана Шора насыщенным. Некоторые могут сказать, что год был для лидера партии «Шор» удачным, а другие могут быть более сдержанными в высказываниях. Ясно одно, в этом году Илан Шор принимал активное участие в политической и общественной жизни страны. А это, при правильной подаче, может дать неплохие результаты. Посмотрим, насколько Илану Шору удастся этим воспользоваться.
Думитру Спэтару
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