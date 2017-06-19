Дорин Киртоакэ – 10 лет во главе столичной примэрии

Сегодня исполняется 10 лет с тех пор как Дорин Киртоакэ возглавил столичную примэрию. Таким образом, он догнал по продолжительности своего мандата Серафима Урякяна, который руководил учреждением с 1995 по 2005 год, и стал первым, и пока единственным примаром, получившим три мандата под ряд в результате прямых выборов.

Дорин Киртоакэ вступил в должность в сложный период – страной управляли коммунисты, а большинство оппозиционных партий были скомпрометированы (после того как Владимир Воронин был переизбран президентом на второй срок). Став примаром Кишинева, Дорин Киртоакэ стал и самым видным деятелем демократической оппозиции, занимающим важную должность. Это стало причиной его откровенно враждебных отношений с властью. В то время его неоднократно обвиняли в блокировании деятельности примэрии и подвергали разнообразной критике, в том числе и в СМИ. Иногда дело доходило до по-настоящему странных ситуаций, когда власть пыталась помешать Дорину Киртоакэ даже в установке новогодней елки. Тем не менее, в первые два года исполнения мандата, генпримару Дорину Киртоакэ удалось справиться со своими обязанностями, а в 2009 году к власти пришли демократы.

Дорину Киртоакэ выпала важная роль в деле смены власти после досрочных парламентских выборов 29 июля 2009 года. Он был одним из избирательных столпов Либеральной партии, и без него смена власти была бы невозможна. Но, после ухода коммунистов, условия работы Дорина Киртоакэ не стали лучше. Даже когда ЛП была у власти, Дорина Киртоакэ также обвиняли в блокировании деятельности примэрии, в саботаже и др. Он и его коллеги неоднократно заявляли, что за 10 лет работы в примэрии, им так и не удалось поработать в нормальных условиях.

Все-таки, из отчетов, которые примэрия периодически публиковала, можно увидеть многочисленные хорошие дела, которые удалось сделать за это время: было модернизировано более 20 главных артерий города, мостов и перекрестков, общей площадью более 600 тыс. м²; была построена первая в городе пешеходная улица, которая была вымощена по европейскому образцу XVII-XIX веков; была решена одна из серьезнейших проблем города, когда во время проливных дождей в районе Железнодорожного вокзала, по улицам Пригорень, Четатя Албэ, Тэбэкэрия Веке, Гагарина и Тираспольская возникали затопления; был внедрен проект с дополнительными панно черного цвета с зеленой стрелкой на светофорах, который позволил водителям делать правый поворот вне зависимости от сигнала светофора; была расширена система уличного освещения; за эти годы на 160 единиц был увеличен столичный троллейбусный парк; впервые за 42 года была решена проблема неприятного запаха от ила со станции по очистке сточных вод; существенно были реформированы предприятия Apă Canal, A.О Termocom, Regia Transport Electric, Parcul Urban de Autobuze и др.; было обеспечено бесперебойное снабжение города водой и теплом; отопительный сезон заканчивался полной оплатой поставок за прошлый год; хлор был исключен из химического состава для очистки водопроводной воды и заменен на широко применяемый в Европе состав гипохлорит натрия – NaClO, который безвреден для здоровья, и не имеет запаха; был достигнут рост энергоэффективности ряда жилых домов; было обновлено оборудование ряда коммунальных служб; была приобретена первая снегоуборочная машина, соответствующая европейским стандартам; было закуплено спецоборудование для очистки озер; были приобретены 5 тракторов для городских служб; было создано более 30 000 рабочих мест; было увеличено пособие для индивидуальных пользователей из пригородов – на 500 леев на семью в месяц, что было уникальным для Молдовы проектом; для 42 000 пенсионеров были установлены компенсации за транспорт в размере 70 леев в месяц; был дан старт проекту Prima Casa, в рамках которого молодежь со средними доходами могла получить жилье; более 100 млн.леев были выделены для городской образовательной системы, во время первых двух мандатов на их поддержку также было выделено 1,5 млрд. леев (это самая большая сумма, вложенная в развитие 20 сел страны за всю историю страны); был осуществлен масштабный проект по строительству парка «Валя Морилор»; был отремонтирован мост в парке «Ла извор»; было очищено русло реки Бык; было обустроено более 250 детских площадок, 50 спортплощадок; в городе было посажено более 310 000 деревьев и кустарников и др.

Это все было положительной стороной десяти лет мандата Дорина Киртоакэ, но была и другая сторона. Здесь в первую очередь стоит отметить чрезмерную политизацию деятельности примэрии, которую Дорин Киртоакэ не только допускал, но и поощрял, а также коррупцию, которая за годы его мандата не только не сократилась, но и расцвела буйным цветом.

Также большой проблемой в примэрии при Дорине Киртоакэ стала бюрократия. Несмотря на то, что периодически в этом направлении предпринимались какие-то меры в виде открытия единых окон и тому подобное, бюрократия продолжала душить муниципалитет, причиняя головную боль и жителям столицы, и экономическим агентам.

Другим отрицательным аспектом стало то, что Кишиневский муниципальный совет потерял свое влияние. На самом деле, все время пока Дорин Киртоакэ был примаром Кишинева, он делал все возможное, чтобы свести на нет роль КМС, а это серьезно повлияло на эффективность местной власти.

Еще одним черным пятном на совести Дорина Киртоакэ стали незаконные постройки. Многочисленные зеленые зоны, спортплощадки и другие места общественного пользования превратились в стройплощадки. Также были многочисленные скандалы по поводу питания детей в дошкольных учреждениях и др.

Десять лет мандата Дорина Киртоакэ во главе столицы и близко нельзя назвать простыми. Напротив, все было крайне сложно. Постоянная политическая война, которая велась на республиканском уровне, не могла не сказаться на городе, когда процесс решения многочисленных проблем блокировался строго по политическим критериям. Разработка нормативной и законодательной базы для развития столицы затягивалась годами и примар со своей командой были лишены необходимых рычагов воздействия на процесс решения серьезных проблем города и жителей столицы. Также свое влияние оказали и общие экономические и социальные тенденции по стране: низкий уровень инвестиций из-за политической нестабильности, массовый отток населения за рубеж, коррупция, бюрократия, уклонение от налогов – все это не могло не сказаться на деятельности примэрии и на состоянии Кишинева в целом.

Эффективность управления столицей страдала и от необдуманных до конца действий примара и его команды, а также от некомпетентности некоторых руководителей, равно как и от интересов, далеких от нужд города и граждан.

В завершение, если взяться оценить деятельность генерального примара Кишинева на протяжении 10 лет его мандата, то оценка не превысила бы 7 баллов из 10 возможных. Теперь вопрос в следующем: удастся ли примару избежать проблем с правосудием, и довести свой мандат до конца? Именно от этого теперь зависит, сможет ли он улучшить оценку, полученную за свои дела.

Думитру Спэтару