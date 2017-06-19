Красносельский готов встретиться с Филипом и Додоном, чтобы «разморозить» переговоры 5+2

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Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский готов к консультациям с президентом Молдавии Игорем Додоном и премьер-министром Павлом Филипом. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Тирасполе, комментируя более чем двухлетнюю паузу в переговорном процессе.
«Официально мы не направляли запрос о встрече, но я не раз говорил, что готов встретиться с любым молдавским должностным лицом. И давайте тогда я открыто скажу, что обращаюсь к господину Филипу с просьбой о встрече», — передает его слова ТАСС.
Он выразил неудовлетворение тем, что заморожены переговоры в формате «пять плюс два», и напомнил, что еще в марте обращался ко всем участникам консультаций с просьбой созвать их в ближайшее время.
«Приднестровье является равноправным участником формата "пять плюс два" со своими правами и обязанностями. Это тоже раздражает, это тоже пытаются купировать. Я глубоко убежден, что именно по этой причине произошла заморозка этого формата», — отметил Красносельский. По его словам, призыв Тирасполя поддержала только Москва.
«На самом деле "за" только Приднестровье и Россия, а все остальные согласны только на словах. Чтобы преодолеть эту грань словесную, я еще 30 марта обратился к Игорю Николаевичу Додону с предложением подписать совместное обращение двух президентов конфликтующих сторон к Себастьяну Курцу - действующему председателю ОБСЕ и министру иностранных дел Австрии. Но Игорь Николаевич взял паузу. На дворе уже 18 июня, а ответа нет», — сказал Красносельский.
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