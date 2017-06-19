Потасовки с полицией вокруг центрального рынка привели к задержаниями и возбуждению уголовного дела

В ходе расследования столкновений с представителями правоохранительных органов в ночь на 15 июня, на улицах, прилегающих центральному рынку, в Кишиневе было задержано 5 граждан. Эта информация была обнародована сегодня, в ходе оперативного заседания служб столичной мэрии, заместителем полицейского управления Кишинева, Силвиу Мушук.

Согласно озвученным данным, в ходе столкновений 15 июня пострадало 3 карабинера и один из сотрудников Национального Патрульного Инспектората. По данному случаю было возбуждено уголовное дело, в соответствии со статьей 349, УК РМ «Угроза, либо насилие, совершенное по отношению к ответственному лицу, либо по отношению к лицу, исполняющему общественный долг».

В результате расследования данных событий было задержано 5 человек. В отношении двух из них уже была применена мера пресечения. Один из задержанных был помещен под арест, сроком на 30 суток, второй – под домашний арест, а трое остальных были задержаны на 72 часа, и сегодня представители прокуратуры обратятся в суд, по поводу определения в их отношении меры пресечения.

Вице-примар Нистор Грозаву заявил, что «главным инструментом должно быть убеждение, а не применение силы».

Отвечая на это Силвиу Мушук подчеркнул, что сотрудники полиции, в течение нескольких недель проводили с торговцами разъяснительные беседы, однако «услышаны не были».

Напомним, что на прошлой неделе, более 100 сотрудников органов правопорядка приступили к демонтажу самодельных лотков, незаконно

установленных на прилегающих к центральному рынку улицах, Армянская и Болгарская. Данные действия пришлись не по нраву торговцам, затеявшим потасовку с карабинерами и полицейскими. В результате столкновений один из карабинеров получил ранение в голову, а второй в ногу. Позже один из сотрудников полиции обратился в больницу, где ему установили диагноз: удар, приведший к сотрясению мозга.