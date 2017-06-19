Трудовой кодекс идёт на поправку

Марина Продиус

Трудовой кодекс будет изменен. По мнению специалистов, он серьезно устарел. В первую очередь его нужно привести в соответствие с современными требованиями рыночной экономики. Кроме того, эксперты уверены, что необходимо восстановить баланс в отношениях между работодателем и работником. При этом бизнес считает, что Трудовой кодекс должен носить не карательный, а регулирующий характер.

Соблюдается принцип открытости

- В Трудовом кодексе будет изменен целый ряд статей, чтобы привести нормы трудового законодательства в соответствие с тенденциями в молдавской экономике, - рассказывает исполнительный директор Национальной конфедерации работодателей Владислав Каминский. - В последнее время быстрыми темпами внедряются новые технологии, наблюдается конкуренция на региональном уровне. Всё это влияет на нашу производительность и на инвестиции в нашу страну. Чтобы догнать наших соседей, для обсуждения и внесения изменений в Трудовой кодекс, была создана трехсторонняя группа, в которую вошли представители профсоюзов, работодателей и министерства труда, социальной защиты и семьи.

Изменения коснутся в том числе и трудового договора. Работодатель сможет заключать договоры на краткосрочный период из-за отсутствия сотрудника. К примеру, человек не приходит на работу несколько дней, а работодатель не может узнать, что с ним случилось. Пока он разберется в причине, он имеет право взять на работу другого человека, заключив с ним срочный контракт. После выяснения обстоятельств, он может быть уволен на законном основании. А сотрудник, который отсутствовал, будет сокращён или же восстановлен в должности, если назовет уважительную причину. Это довольно честно и правильно по отношению к работнику и к другим, соблюдается принцип открытости.

Отдельный раздел поправок коснётся тех, кто учится и одновременно работает. Мы посовещались с профсоюзами, и они посчитали наши аргументы довольно весомыми. Есть две категории работающих студентов - те, кто ушёл учиться по собственной воле, и те, кто уходит по инициативе работодателя. Давать зарплату на этот период, когда он учиться, работодатель должен только тем, кого сам отправил учиться. Для всех остальных работодатель не обязан это делать, только по-своему усмотрению.

Также возникает проблема с выпускниками вузов, колледжей и училищ, у которых, естественно, нет профессионального опыта. Работодатели не хотят их принимать на работу, т.к. для этих людей в Трудовом кодексе содержатся большие гарантии, но и риски, связанные с ними, тоже большие. Поэтому мы попробуем это изменить, потому что такое положение дел ведет к негативной тенденции. Это - в первую очередь в интересах молодых специалистов. Но и у работодателя должна быть возможность подбирать персонал, - отметил он.

Будут кардинальные изменения

По словам Каминского, Трудовой кодекс ждут кардинальные изменения, которые были обговорены на экономическом совете при премьер-министре. Окончательного варианта пока нет, т.к. впереди ещё будут встречи и обсуждения. Но уже известно, что не нужно будет делать приказ о найме на работу. Единственный документ, который понадобится - это индивидуальный трудовой договор. Появятся новые мотивы для увольнения. Теперь работодатель должен будет позаботиться о «мотивировочной части» отказа заключить трудовой контракт, чтобы при споре в судебных инстанциях доказательства остались за ним.

Также будет сокращен дополнительный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в возрасте от 3 лет. Действующее законодательство предоставляет такой отпуск до шести лет, и работодатель обязан сохранить рабочее место на этот период. Мы считаем, что это - слишком много, т.к. через шесть лет сотрудник теряет квалификацию, профессиональные навыки, появляются и другие проблемы. Поэтому есть необходимость разработать новый Трудовой кодекс. Насколько документ отразится на взаимоотношениях между работодателем и сотрудником, можно будет подробнее говорить, когда появится проект.

- Трудовой кодекс – это юридический, да и политический институт советского периода. Это - КЗОТ (Кодекс законов о труде), который просто «перекорнали», - считает президент клуба деловых людей Timpul Игорь Крапивка. - То, что Национальная конфедерация патронатов выдвинула свой новый законопроект Трудового кодекса, где практически все нормы будут осовременены, будет создан определенный механизм гарантий, только приветствуется. Если работодатель вкладывает деньги в работника, учит его, ему нужны какие-то гарантии. Сегодня нет социальных инвестиций, нет инвестиций в развитие персонала Молдовы. Почему? Не потому, что молдавские предприниматели такие неразвитые и не понимают, что нужно вкладывать в человека. Мы хотим вкладывать, но где гарантии? Я обучаю, а работник 14 дней отрабатывает и уходит, и моя инвестиция уходит вместе с ним. Как я как инвестор, работодатель могу быть защищен? Вот об этом надо подумать, а не впаять 0,3% за несвоевременную выплату зарплаты.

Статистика показывает, что сегодня половину долга по заработной плате имеет один экономический агент – «Железная дорога Молдовы». А если взять все госпредприятия с долгами по зарплате, то это будет боле 60%. На частный бизнес в совокупности приходится только оставшиеся около 40% долгов по заработной плате. Цифры - упрямая вещь и их не обманешь, - говорит предприниматель.

Задержка зарплаты: знай свои права

Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс. Если парламент примет эти изменения, то, согласно ст. 330, в случае задержки по вине работодателя зарплаты или других выплат, работнику дополнительно должны начисляться 0,3% от суммы, не выплаченной в срок, за каждый день просрочки. Пока действует норма - 0,1%.

- С этим вопросом пришли профсоюзы, - сообщил Владислав Каминский. - Правда, они просили изначально 0,5%. Но в процессе переговоров мы сошлись на 0,3%. Это - консенсус, приемлемый для всех сторон. В то время как 0,1% не мотивирует, и, как пояснили профсоюзы, это - слишком мало. Если сотруднику задолжали за целый год зарплату, то он мог получить плюс к той зарплате треть одной зарплаты. Да, аргументы есть, и мы прислушались к ним. С изменениями в Трудовом кодексе, если брать за основу среднюю заработную плату в Молдове, получается примерно ещё одна зарплата, что уже существенно.

В настоящее время работник получает 0,1% за каждый день не вовремя выплаченной зарплаты только тогда, когда он идёт в суд. Работодатель не платит их, если есть договоренность с ним или если работник не подал жалобу. Если работодатель не хочет доходить до суда, то он может сам начислить, возместив эти 0,1% за просрочку выплаты, по обоюдному согласию, - отметил директор Национальной конфедерации работодателей.

Игорь Крапивка обратил внимание на то, что есть нормы права, которые указаны в Гражданском кодексе, поэтому не нужно создавать в специальных законах какие-то нормы, которые будут противоречить базовым законам.

- Это - уже юридически неграмотно и неправильно и поощряет правовой нигилизм в обществе. В гражданском Кодексе есть соответствующие нормы, и ими нужно руководствоваться. Трудовой кодекс должен регулировать только взаимоотношения между работодателем и работником в процессе найма и носить не карательный, а регулирующий характер. Остальное должна делать экономика.

Если работник не получает вовремя зарплату на предприятии, то он с такой работы уходит, а работодатель остаётся без работника. Если работник считает, что его обделили и не выплатили в срок заработную плату, он подает заявление в суд, на основании Гражданского кодекса, требует восстановления своих гражданских прав, т.е. ему должны заплатить пеню и штрафные санкции. Если начинаем изобретать велосипед с квадратными колесами, то он ездить не будет.

Профсоюзы хотят показать, что они - не пятое колесо в телеге, что они активны. И это правильно. Они же хотят привлекать новых работников в профсоюзы, им надо показывать свою работу. Но правительство не должно быть всеядным и регулировать этот процесс. А если поставить вопрос по-другому? Давайте работодатель будет требовать от нерадивого работника, который наносит ущерб предприятию своей низкой квалификацией, 0,3% от суммы контрактов, что тогда? Принцип права - в том, что стороны в процессе взаимоотношения равны и свободны. Если вводят такую норму, то давайте введем и то, что я предложил. Кажется, бредом? То, что предлагает противоположная сторона, это - такой же бред, только более замаскированный, - считает Игорь Крапивка.

Вагон долгов

Тем временем, уже несколько месяцев работники ГП «Железная дорога Молдовы» не получают заработную плату. При этом ни протесты, организованные на рабочем месте, ни перед государственными учреждениями, не дают результатов, - рассказывает председатель Профсоюзной федерации железнодорожников Молдовы Ион Запорожан, возмущенным тем, что не перед кем протестовать.

- За январь зарплату получили 13 филиалов из 48. А некоторые - только за август 2016 г. Мы протестовали, а толку нет. Аргумент один - денег нет. Пока работает примирительная комиссия, мы дали три месяца на то, чтобы они погасили задолженности и выдали компенсацию, в том числе повысили заработную плату, в соответствии с постановлением правительства. Пока они ищут возможности, альтернативы, задолженность по зарплате уже превысила 150 млн. леев, не учитывая социальных выплат. Что касается обязанности работодателя возместить ущерб, в случае задержки по его вине выплаты заработной платы, отпускного пособия, то 0,1% от суммы за каждый день просрочки ни разу не было выплачено. Но от этого трудовому коллективу не станет легче, теплее. Будем надеяться, что до конца июля они выполнят все наши условия, в том числе будут соблюдать график по оплате не только зарплаты, но и материальной помощи при уходе работников в отпуск.

«Чёрная» зарплата в белых конвертах

Говоря о «чёрной» оплате труда, когда работник официально не трудоустроен, и заработную плату получает «в конверте», либо с ним заключен трудовой договор, где указана минимальная зарплата, а на руки он получает иную сумму, Каминский сообщил, что пока по этому поводу не предусмотрено каких-либо изменений в Трудовом кодексе.

- Если не считать, что с марта 2017 г. в Кодексе о правонарушениях был изменен размер штрафов после повышения условной единицы до 50 леев. Ответственность за «черную» зарплату для работодателя - прежде всего административная. Таким образом, в качестве наказания за выплату зарплат в конвертах физическое лицо может быть оштрафовано на 20-25 тысяч леев, а юридическое – на 50-75 тысяч. Соответственно, поднялась цена вопроса для работодателей, кто неофициально нанимает рабочую силу.

Выплата зарплат в конверте набирает обороты, но правительство понимает, что оно не может идти путём закручивания гаек. Да, можно поднимать штрафы, больше контролировать, но, как показала практика в прошлом, это - временные меры, и они не эффективны, не приносят результатов. Нужен комплексный подход. Нужно что-то дать предприятиям, снизив, например, какую-то ставку налога или сделать легче введения бизнеса и, соответственно, в противовес ослаблениям ужесточить контроль или какие-то другие меры. Всё должно быть в балансе, чтобы не ухудшить деловую среду, - считает Каминский.

По мнению специалистов, большая часть экономики Молдовы находится в тени, что выливается в 13-14 млрд. леев в год. Причем самый высокий процент незадекларированной занятости приходится на сельское хозяйство, строительство, торговлю и сферу гостиничного бизнеса.