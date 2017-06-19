Додон передал соболезнования португальскому народу

В связи с разрушительными пожарами в Португалии, которые привели к человеческим жертвам, глава государства передал соболезнования своему португальскому коллеге Марчело Ребело де Соуза, сообщает Noi.md.

«Весть о разрушительных пожарах растительности, которые произошли в Португальской Республике, потрясли мир. Мы глубоко опечалены, что пострадали невинные семьи, есть многочисленные жертвы и раненые. В эти моменты, когда природа ополчилась против людей, от имени Республики Молдова и от себя лично, хотел бы выразить искренние соболезнования семьям погибших, поощрительные слова жертвам, но и хорошие мысли для скорейшего восстановления раненых», указывается в послании главы государства.

Игорь Додон заявил также, что Республика Молдова готова усилить устойчивость к экстремальным климатическим явлениям.

Отмечаем, что 62 человека погибли во время лесных пожаров в Португалии. Лиссабонские власти объявили три дня национального траура.