Заседание суда, где должны были определить меру пресечения Киртоакэ, не состоялось

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Политика
Заседание суда, где должны были определить меру пресечения для столичного мэра, не состоялось. Его отменили из-за неявки адвоката градоначальника.
Прокуроры просят продлить домашний арест Дорина Киртоакэ еще на месяц. Нынешняя мера пресечения истекает в конце недели. Киртоакэ обвиняют в извлечение выгоды из влияния по делу о платных парковках. Грозит ему до семи лет тюрьмы.
Между тем, заместителю мэра Нистору Грозаву, который проходит по тому же делу, еще на 30 дней продлили судебный контроль.
Напомним, в деле еще пятеро фигурантов, в том числе глава муниципального транспортного управления Игорь Гамрецкий.
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