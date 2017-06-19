НАТО и ЕС намерены укреплять обороноспособность Молдовы, БиГ и Туниса

Евросоюз и НАТО в рамках плана совместных действий намерены укреплять обороноспособность и устойчивость к внешним вызовам Молдовы, Боснии и Герцеговины (БиГ) и Туниса, говорится в документе, подготовленном двумя организациями.

ЕС и НАТО подводят первые итоги совместных действий в рамках плана, согласованного в декабре прошлого года. В этом плане значатся 42 пункта, распределенные по семи разделам: противодействие гибридным угрозам, оперативное сотрудничество, в том числе на море, кибербезопасность, оборонный потенциал, оборонная промышленность и исследования, учения и укрепление потенциала в сфере обороны и безопасности.

В докладе о достигнутом прогрессе говорится, что общей целью организаций является "помощь партнерам в укреплении их мощностей и сопротивляемости, в частности, на западе Балкан и в соседних регионах на востоке и на юге".

"В качестве основных сфер сотрудничества избраны стратегические коммуникации, киберпространство, складирование боеприпасов и безопасность в трех пилотных странах — Боснии и Герцеговине, Республике Молдова и Тунисе, это первый шаг", — сообщается в документе.

Организации отмечают, что в этом контексте ЕС планирует вложить средства в программу НАТО по "построению целостности" (Building Integrity Programme), нацеленной на предотвращение коррупции и повышение эффективности администрирования в секторах обороны и безопасности.