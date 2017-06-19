Команды Национального дивизиона узнали своих соперников по переходному сезону-2017

Жеребьёвка календаря Национального дивизиона в переходном сезоне 2017 года состоялась сегодня, 19 июня, в офисе Молдавской федерации футбола (МФФ). Матчи первого тура состоятся 1 и 2 июля, передаёт IPN.

Победитель Национального футбольного дивизиона в минувшем сезоне, ФК „Шериф”, встретится со „Спикулом” из Кишкэрень. Команда с улицы Бутукулуй, ФК „Зимбру”, сыграет с кишинёвской „Дачией”, а „Петрокуб” из Хынчешть встретится со студентами из „Академии”.

Орхейский „Милсами” примет у себя ФК „Заря”, „Динамо-Авто” встретится со „Сперанцей” из Ниспорень, а ФК „Сфынтул Георге” сразится с „Саксаном” из Чадыр-Лунги.

Полный календарь матчей будет опубликован на официальном сайте МФФ.