19 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Команды Национального дивизиона узнали своих соперников по переходному сезону-2017
19.06.2017

Жеребьёвка календаря Национального дивизиона в переходном сезоне 2017 года состоялась сегодня, 19 июня, в офисе Молдавской федерации футбола (МФФ). Матчи первого тура состоятся 1 и 2 июля, передаёт IPN.

Победитель Национального футбольного дивизиона в минувшем сезоне, ФК „Шериф”, встретится со „Спикулом” из Кишкэрень. Команда с улицы Бутукулуй, ФК „Зимбру”, сыграет с кишинёвской „Дачией”, а „Петрокуб” из Хынчешть встретится со студентами из „Академии”.

Орхейский „Милсами” примет у себя ФК „Заря”, „Динамо-Авто” встретится со „Сперанцей” из Ниспорень, а ФК „Сфынтул Георге” сразится с „Саксаном” из Чадыр-Лунги.

Полный календарь матчей будет опубликован на официальном сайте МФФ.


 
Количество просмотров:
27
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.