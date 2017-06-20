Георгий Крецу: «Почему в реанимации дети в грязной одежде, родителей пускают к ним за деньги, а на ночь закрывают дверь шваброй?»

Марина АБЛИСИМОВА

За четыре дня в центре матери и ребенка врачи потеряли 15-летнего подростка, которому ранее чудом восстановили позвоночник детские хирурги. Об этом рассказал на пресс-конференции в понедельник председатель общественной ассоциации «Moldova Мea» Федор Гелич. Патологоанатом сообщил, что причина смерти будет оглашена через месяц.

Сколиоз, прогрессирующее искривление позвоночника, угрожала жизни 14-летнего Петра Крецу. Президент Игорь Додон откликнулся на обращение родителей и врачей и профинансировал приобретение имплантатов на сумму 6 тысяч 182 доллара для троих детей, больше других нуждавшихся в операции. Случай Петра был на первом месте.

С 12 декабря Петр пережил четыре операции, некоторые длились более 10 часов. Оперировла и постоянно наблюдал Петром Николай Николаевич Шавга, известный детский хирург-вертебролог. Результат: позвоночник выпрямился, ребра перестали давить на легкие, мальчик стал свободно дышать. За ходом лечения постоянно следили Игорь Додон и его представитель Ион Пынтя.

Спустя два с половиной месяца, уже после выписки из больницы, родители перевезли Петра к взрослой сестре в село Резень. Сестра ухаживала за подростком, за состоянием его здоровья постоянно следил доктор Шавга. Восстановление шло успешно, Петр самостоятельно передвигался, был активен, учился дома по школьной программе.

2 июня сестра позвонила отцу, Георгию Крецу, и сообщила, что брат ослабел, ему трудно дышать. Николай Шавга порекомендовал вызвать бригаду скорой помощи и госпитализировать мальчика в центр матери и ребенка. Начались самые трудные часы в жизни семьи Крецу.

Врачи скорой помощи диагностировали пневмонию, сделали укол - наотрез отказались госпитализировать пациента со словами: «Мы вам не такси!». И хотя отец рассказал о болезни сына, о настойчивой рекомендации доктора Шавга – скорая повезла Петра Крецу в больницу только после того, как с врачом бригады переговорил представитель президента Игорь Пынтя.

В центре Петра поместили в реанимацию, периодически подключали к аппарату искусственного дыхания. В субботу вечером температура поднялась, на следующий день упала. В воскресенье и понедельник, по словам отца Петра, сын уже больше дышал сам, чем при помощи аппарата.

Все это время, как и при операциях, отец и мать по очереди, а то и вместе находились в больнице, ночевали в холле. К сыну родителей допускали только после того, как они давали 100-200 лей. Когда дежурный врач отлучался, родители за мзду получали право украдкой поцеловать мальчика, покормить, переодеть, умыть. На страже «порядка» стояли заведующая реанимационным отделением Татьяна Пасиковская и врач Виктор Фрэкауцан.

Во вторник, 6 июня, за два часа до несчастья, мать зашла к сыну. Он просил поесть. При этом температура у Петра была 37,6. Отец в этот время был на встрече с заместителем директора центра, от которого получил разрешение находиться с больным сыном «по необходимости». Но когда он вернулся с этой вестью в реанимацию - увидел в палате многочисленный медперсонал и Николая Николаевича Шавгу. Хирург был единственным, кто пытался реанимировать Петра, делая ему прямой массаж сердца. Не помогло. Предварительная причина смерти: пневмония.

По словам Федора Гелича, до сих пор не было смертельных случаев после проведенных операции исправления сколиоза. На проведение операций нужны специальные имплантаты, которые приобретаются за границей и стоят немало. С 2011 года члены организации «Moldova Мea», которой руководит Федор Гелич, ищут деньги и закупают имплантаты. Благодаря двум выдающимся хирургам, отцу и сыну Николаю Николаевичу и Николаю Георгиевичу Шавга радоваться выздоровлению стали многие дети и родители. В случае с Петром Крецу не получилось.

«Кто ответит за смерть сына? – спрашивает отец. – Как вышло, что после сложнейших операций сын жил, а умер непонятно от чего? Почему в реанимационном отделении нет ухода, дети в грязной одежде, родителей пускают к ним за деньги, а на ночь закрывают дверь шваброй?».

По словам Георгия Крецу, он стал свидетелем того, как в течение часа двоих детей вывезли в больничный морг. Федор Гелич считает, что статистику смертей в центре узнать не возможно. Председатель «Moldova Мea» и отец погибшего мальчика намерены обратиться в Центр по борьбе с коррупцией с просьбой выяснить обстоятельства смерти Петра Крецу.

После этого случая хирург-вертебролог Николай Шавга заговорил об отъезде из Молдовы. «Если это произойдет, - заявил Гелич, - оперировать детей со сколиозом в Молдове будет некому».