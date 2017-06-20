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Здоровье
Гинекологов будут обучать методам профилактики рака шейки матки
20.06.2017

Гинекологи пройдут обучение методам профилактики рака шейки матки в рамках Международной программы кольпоскопии и выявления предрака шейки матки. Программа, начатая 19 июня, организована в рамках регионального сотрудничества между Министерством здравоохранения и Региональным бюро ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной Азии, передает IPN.

В Республике Молдова каждый день одной женщине ставят диагноз рак шейки матки, а каждые два дня одна пациентка умирает от этой болезни. Госсекретарь Министерства здравоохранения Родика Скутельник заявила в рамках пресс-конференции, что смертность от рака шейки матки является второй причиной смертности от рака у женщин. В 60 процентах случаев пациентки обращаются поздно, когда лечение малоэффективно.

„Основная цель кольпоскопии - не выявление рака, а выявление и лечение предраковых болезней для непосредственного предотвращения рака шейки матки. Цервикальные патологии, выявленные на предраковом этапе, можно лечить просто и экономически эффективно в амбулаторных условиях. Таким образом, после того, как будут обучены врачи кольпоскописты, большинство случаев смогут быть вылечены на районном уровне”, - сказала Родика Скутельник.

Запуск программы обучения состоялся в рамках первого официального визита в Республику Молдова регионального директора для стран Восточной Европы и Центральной Азии ЮНФПА Аланны Армитаж. Она сказала, что эта программа является первой в Республике Молдова и призвана предоставить специалистам возможность получить международный сертификат. Аланна Армитаж сказала, что в Восточной Европе и в Центральной Азии рак шейки матки находится на втором месте из всех видов рака среди женщин.

Председатель Общества кольпоскопии и патологии шейки матки Молдовы, директор Муниципальной клинической больницы № 1 Юрие Дондюк отметил, что эта неизлечимая болезнь может быть предотвращена, если обнаруживается на ранних стадиях. Это может быть достигнуто за счет двух основных компонентов, а именно: путем вакцинации девочек, которые не начали половую жизнь и путем скрининга среди женщин в возрасте между 25 и 61 лет один раз в три года. Юрие Дондюк добавил, что важным является создание консолидированной кольпоскопической системы через продвижение лучших практик, предоставление качественных анализов, совершенствование программы скрининга шейки матки, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов в кольпоскопии.

Программа обучения будет длиться шесть месяцев, с июня до декабря 2017 года. Она содержит теоретические и практические занятия, а так же онлайн-модули с лекциями международных экспертов, а так же практические тематические исследования.


 
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