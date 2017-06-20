Премьер срочно выехал в Брюссель: планы Плахотнюка под угрозой

В четверг, 22 июня, на заседании правительства будет утвержден состав делегации во главе с премьер-министром Павлом Филипом, которая уже выехала с рабочим визитом на два дня в ЕС – в Бельгию и Брюссель.

Премьера сопровождают заместителя, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, два советника, консультант госканцелярии и исполнительный директор службы госохраны.

К чему такая срочность?

В Европейской внешнеполитической службе отметили, что внимательно изучили заключение Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ по проекту пересмотра избирательного законодательства Республики Молдова, и вот резюме: «Мы разделяем мнение Венецианской комиссии и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека о том, что предлагаемые изменения вызывают серьезную озабоченность в нынешнем политическом контексте и что существующая поляризация мнений вокруг этой законодательной инициативы не свидетельствует о конструктивных консультациях и широком консенсусе между основными заинтересованными сторонами… Такие фундаментальные изменения, хоть и относятся к суверенному праву страны, нецелесообразны на этот раз».

На 25-27 июня намечена поездка Филипа в Страсбург. Состав делегации еще не определен. Вероятнее всего, он будет формироваться с учетом результатов поездки в Брюссель.