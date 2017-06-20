Рекомендации Венецианской комиссии следует учесть для улучшения закона, мнения

Рекомендации Венецианской комиссии по поводу смешанной избирательной системы должны быть приняты во внимание в целях улучшения законопроекта. Такие заявления сделали участники передачи Fabrika на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Юрие Чокан выразил удовлетворение в связи с тем, что эксперты Венецианской комиссии рекомендовали передать парламенту часть полномочий Центризбиркома. „Ни одно государство не обратилось в Венецианскую комиссию для того, чтобы его похвалили, они сделали это, чтобы увидеть существующие пробелы. Все рекомендации экспертов Венецианской комиссии должны быть приняты во внимание для улучшения законопроекта. Я рад тому, что они рекомендовали передать парламенту некоторые из полномочий, которые находились в ведении ЦИКа,” , - сообщил Чокан.

Как заявил член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац, с юридической точки зрения заключение Венецианской комиссии показывает молдавскому парламенту, что он должен сделать для улучшения законопроекта о смешанной избирательной системе: „Если взглянуть на правовой аспект статьи 15, содержащей критику, то она относится к тому факту, что не был достигнут широкий консенсус”.

Аналитик Корнелиу Чуря заявил, что ряд стран Европейского союза в последнее время решили отказаться от пропорциональной избирательной системы: „Хотя она и была основной парадигмой для государств ЕС, эта пропорциональная система не всегда давала ожидаемые результаты. По этой причине ряд стран начали тестировать другие избирательные системы, помимо пропорциональной”.

Постоянный гость передачи, аналитик Кристиан Табэрэ считает, что эксперты Венецианской комиссии попытались привлечь к дискуссии все политические силы. „Заключение Венецианской комиссии является документом для всех. Эксперты Венецианской комиссии указывают нам, что должны быть соблюдены интересы избирателей. Межпартийная борьба должна заканчиваться там, где начинается интерес гражданина”, - заявил Табэрэ.