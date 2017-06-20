Адвокаты Илана Шора привлекли двух экспертов финансово-банковского дела, для защиты своего клиента

Показания двух специалистов в области аудита и банковского дела были заслушаны сегодня, во время судебного разбирательства по делу Илана Шора. Согласно заявлению стороны защиты, «они обнажили серьезные недостатки акта обвинения» предоставленного сотрудниками прокуратуры.

«Приглашенные обладают глубокими знаниями в области банковского дела и подтвердили версию, выдвинутую Иланом Шором, включая версию, указанную в собственном изобличении, а также, в стратегии защиты. Они обнажили серьезные недостатки акта обвинения, представленного суду сотрудниками Антикоррупционной Прокуратуры… По мнению специалистов, версия обнародованная стороной государственного обвинения является необоснованной»,- заявил адвокат защиты Юлиан Балан.

В ходе сегодняшнего процесса планировалось заслушать и последнего свидетеля защиты, однако он на заседание не явился.

„Последний свидетель не явился. Мы ожидаем его на завтрашнем заседании. Причина неявки нам не известна. Он был предупрежден о сегодняшнем заседании»,- заявил адвокат Денис Ульянов.

Напомним, что на прошлой неделе в ходе судебного заседания выступил бывший член Админсовета «МолдАсиг», Стела Пахоми. Защита заявила для прессы, что Пахоми подтвердила позицию по защите Илана Шора и опровергла объявления, заявленные в ее адрес.

Илан Шор обвиняется в том, что в 2014 году, посредством обмана получил из БЕМ более 5 миллиардов леев, которые «отмыл» посредством десятка офшорных компаний. Эта же сумма фигурирует и в докладе международной аудиторской компании КРОЛЛ.

Шор был задержан 22 июня 2016 года. В наступающий четверг исполняется ровно год, с момента его помещения под домашний арест. Согласно действующему законодательству, срок рассмотрения уголовного дела с содержанием обвиняемого под арестом исчисляется с момента передачи материалов дела в судебные органы, и не может превышать срок в 12 месяцев, в случае если лицо, обвиняется в совершении преступления, за которое законом предусматривается до 25 лет тюремного заключения, либо пожизненное.

В противном случае арестованный должен быть освобожден.