Трагедия в Фалештах: 5-летняя девочка утонула в городском водохранилище

5-летняя девочка из Фалешт утонула в городском водохранище. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 июня, около 16 часов по местному времени.

По предварительным данным, девочка, проходившая мимо водоема вместе с 7-летним мальчиком, увидела пластиковую бутылку и попыталась за ней дотянуться. К несчастью, это ей не удалось, она поскользнулась и упала в воду.

Вытащить из воды девочку помог пастух, проходивший мимо водохранилища. Он и вызвал скорую помощь, но было уже слишком поздно и девочка умерла на месте.

Полиция расследует все обстоятельства произошедшего.