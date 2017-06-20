Общество На Молдову надвигается невыносимая жара Уже со вторника в Молдову приходит жаркое лето. С этого дня, согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в дневные часы температура воздуха превысит +30 градусов по Цельсию. Ночью 20 июня метеорологи прогнозируют +13, +18 градусов, а днем воздух прогреется от +26, +29 на севере, до +28, +31 градуса в южных районах. Кроме центра страны, в остальных районах не исключены кратковременные грозовые дожди.



В среду в Молдове будет еще жарче, чем во вторник. Днем на севере ожидается +29, +31 градус, а на юге – от +30 до +33. В центральных районах синоптики прогнозируют в среднем на 1 градус меньше. Примерно такая же погода сохранится до конца недели. Днем столбики термометров в тени покажут в среднем около +30 градусов по Цельсию. При этом воздух может прогреться и до +33 градусов. Риски и рекомендации Специалисты предупреждают, что в такую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.



Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов. Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки.

Рекордный показатель 20 июня в Молдове зарегистрировали в 2012 году. Тогда столбик термометра остановился на отметке +36,2 градуса. Минимум зафиксировали в 1998 году (+8,6 градуса).В среду в Молдове будет еще жарче, чем во вторник. Днем на севере ожидается +29, +31 градус, а на юге – от +30 до +33. В центральных районах синоптики прогнозируют в среднем на 1 градус меньше. Примерно такая же погода сохранится до конца недели. Днем столбики термометров в тени покажут в среднем около +30 градусов по Цельсию. При этом воздух может прогреться и до +33 градусов. Риски и рекомендации Специалисты предупреждают, что в такую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.

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