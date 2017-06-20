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Экономика
Молдова потратит десятки миллионов леев на комфорт нарушителей закона
20.06.2017

 Министерство внутренних дел Молдовы планирует инвестировать почти 50 миллионов леев на улучшение условий содержания нарушителей правопорядка.

На эти деньги ведомство намерено отремонтировать минимум 15 изоляторов временного содержания, закупить около 25 новых спецмашин для перевозки лиц, содержащихся под стражей, а также провести курсы по обучению правам человека для 200 своих сотрудников.
Как отмечают в МВД, все эти меры вписываются в План действий по снижению случаев нарушений и дискриминации лиц, находящихся под опекой полиции.

Таким образом, ведомство обещает преобразить имеющиеся в стране СИЗО согласно современным стандартам. По замыслу, там должны появиться площадки для ежедневных прогулок при естественном освещении. Планируется обустройство кабинетов для медосмотра, залов свиданий и установка IP-телефонии, чтобы задержанные могли общаться с родственниками. В свою очередь, в каждом полицейском участке, где есть изоляторы временного содержания, МВД намерено создать структуры, которые займутся эскортированием подследственных. План действий рассчитан на ‎2017-2020 годы.

 
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