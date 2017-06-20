Молдова потратит десятки миллионов леев на комфорт нарушителей закона

Министерство внутренних дел Молдовы планирует инвестировать почти 50 миллионов леев на улучшение условий содержания нарушителей правопорядка.

Как отмечают в МВД, все эти меры вписываются в План действий по снижению случаев нарушений и дискриминации лиц, находящихся под опекой полиции.



Таким образом, ведомство обещает преобразить имеющиеся в стране СИЗО согласно современным стандартам. По замыслу, там должны появиться площадки для ежедневных прогулок при естественном освещении. Планируется обустройство кабинетов для медосмотра, залов свиданий и установка IP-телефонии, чтобы задержанные могли общаться с родственниками. В свою очередь, в каждом полицейском участке, где есть изоляторы временного содержания, МВД намерено создать структуры, которые займутся эскортированием подследственных. План действий рассчитан на ‎2017-2020 годы.

На эти деньги ведомство намерено отремонтировать минимум 15 изоляторов временного содержания, закупить около 25 новых спецмашин для перевозки лиц, содержащихся под стражей, а также провести курсы по обучению правам человека для 200 своих сотрудников.