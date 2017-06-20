Объединить румын всего мира в одну страну назвал своим долгом Гимпу

Председатель Либеральной партии поздравил с избранием на должность лидера Национал-либеральной партии Румынии Людовика Орбана.

В поздравительном послании к Орбану лидер молдавских либералов отметил, что Румыния нуждается в сильной партии, которая будет продвигать традиционные ценности румынского народа, а также представлять идеи унионистских сил. В новом главе Национал-либеральной партии Румынии Михай Гимпу увидел своего союзника для осуществления идеи объединения Молдовы и соседней страны, сообщает bloknot-moldova.md.

- В следующем году Румыния отмечает столетие объединения - показательного и воспаряющего момента румынского народа. Наш долг - работать и довести до конца вековой идеал наших предшественников: объединить румын всего мира в одно государство, - написал Гимпу.