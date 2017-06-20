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Санду: Я первый гражданин Румынии, который набрал столько голосов в Молдове
20.06.2017

 Майя Санду в очередной раз отметилась прорумынскими высказываниями. Председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду гордится тем, что она стала первым гражданином Румынии, который сумел набрать такое большое количество голосов на выборах в Молдове.

"Я румынка со всеми необходимыми документами, у меня есть и гражданство. Я говорила это и на президентских выборах. Кстати, думаю, что я первый официально объявленный гражданин Румынии, который набрал так много голосов на территории Республики Молдова", - сказала она, передает bloknot-moldova.md

Отвечая же на вопрос, почему Румыния должна продолжать инвестировать в Молдову деньги в условиях, когда власть в Кишиневе идет наперекор Бухаресту, Санду сказала:

"В первую очередь потому, что здесь (в Республике Молдова - прим. авт.) живут румыны" - добавила Санду.


 
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